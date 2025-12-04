Logo
У овим дијеловима се очекује снијег за викенд

Извор:

АТВ

04.12.2025

15:44

Коментари:

0
Фото: Pexel/Nadine Wuchenauer

У Републици Српској за викенд ће бити облачно вријеме са слабом кишом, а у вишим предјелима са сусњежицом и снијегом.

У суботу, 6. децембра, након јутра са слабом кишом и сусњежицом, током дана биће углавном суво вријеме, уз краће сунчане интервале, док ће сунчаније бити у Херцеговини, прогноза је Хидрометеоролошког завода Републике Српске.

Минимална температура од три до осам, у вишим предјелима од минус један, а максимална од пет до 11, на југу до 16 степени Целзијусових.

Претежно облачно повремено са падавинама биће и у недјељу, 7. децембра, у нижим предјелима са кишом, а у вишим предјелима са слабим снијегом и сусњежицом.

Минимална температура од два до шест, у вишим предјелима од минус један, а максимална од шест до 10, на југу до 14, а у вишим предјелима од четири степена Целзијусова.

У понедјељак, 8. децембра, биће углавном облачно уз дуже сунчане периоде, а на југу бити сунчано.

Минимална температура од два до пет, у вишим предјелима од минус један, а максимална од шест до 11, на југу до 16 степени Целзијусових.

