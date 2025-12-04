Договорен датум сједнице Колегијума бањалучке Скупштине

Аутор:Стеван Лулић
04.12.2025
17:22
Коментари:0
Већина у Скупштини града Бањалука договорила је данас на састанку датум Колегијума градског Парламента.
Из СНСД-а је саопштено да ће Колегијум градске Скупштине бити одржан у понедјељак, 8. децембра.
"На данашњем састанку са коалицијом договорено је да се Колегијум Скупштине града одржи у понедјељак 8.12.2025. са почетком у 10 часова", поручили су из Градског одбора СНСД-а и додали:
"Став Градског одбора СНСД-а Бањалука је да се сједнице Скупштине града морају редовно одржавати, уз одговоран и професионалан приступ свакој тачки дневног реда и искључиво у интересу грађана Бањалуке".
