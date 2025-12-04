Logo
Стеван Лулић

04.12.2025

17:22

Договорен датум сједнице Колегијума бањалучке Скупштине
Фото: АТВ

Већина у Скупштини града Бањалука договорила је данас на састанку датум Колегијума градског Парламента.

Из СНСД-а је саопштено да ће Колегијум градске Скупштине бити одржан у понедјељак, 8. децембра.

Нови гранични прелаз-Градишка

Градови и општине

УИО: Услови за отварање новог Граничног прелаза Градишка нису испуњени

"На данашњем састанку са коалицијом договорено је да се Колегијум Скупштине града одржи у понедјељак 8.12.2025. са почетком у 10 часова", поручили су из Градског одбора СНСД-а и додали:

илу-избори-24112025

Република Српска

Минимална одступања на поновљеном бројању: Неуспјели покушаји опозиције

"Став Градског одбора СНСД-а Бањалука је да се сједнице Скупштине града морају редовно одржавати, уз одговоран и професионалан приступ свакој тачки дневног реда и искључиво у интересу грађана Бањалуке".

СНСД

Бањалука

