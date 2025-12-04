Logo
Тукао, позивао на убиство: За шта је све хапшен Змај од Шипова

Илија Граховац познати као Змај од Шипова, иначе бивши ријалити учесник,ухапшен је поново након што је недавно хапшен у Мркоњић Граду.

Како су пренијели медији, он је заустављен током редовне контроле у Шипову када је наводно одбио да да документа, након чега је, побјегао са мјеста догађаја.

Ипак, у недавном хапшењу, бивши ријалити учесник је чак напао мјештанина града и нанио му повреде. Полицијској станици Мркоњић Град, оштећено лице јуче је пријавило да га је у мјесту Штрбина, код Мркоњић Града, И. Г. из Шипова напао прво вербално, а затим и физички нанијевши му том приликом повреде.

Такође, И. Г. му је оштетио аутомобил и одузео мобилни телефон – навели су из полиције.

Више пута хапшен

Ипак, то нису сви преступи овог контроверзног ријалити учесника.

Он је био ухапшен у септембру прошле године због сумње да је претукао комшиницу у Шипову, а прије годину дана осуђен је и због кривичног дјела угрожавање сигурности.

Њему је тада одређено задржавање до 48 сати након чега је саслушан у надлежном тужилаштву. Његов адвокат Душан Томић потврдио је за "Курир" да је тада дошло до хапшења и објаснио “да је неосновано лишен слободе.”

Основни суд у Мркоњић Граду у октобру прошле године осудио је Илију Граховца на новчану казну у вриједности од 2.000 КМ, јер је у октобру 2022. године преко друштвених мрежа позивао људе на ликвидацију тадашњег предсједника Партије Демократског Прогреса Бранислава Бореновића.

На суђењу окривљени Граховац признао је кривицу, упутио ријечи извињења и покајао се за кривично дјело које је починио.

Иначе, Граховац је хапшен и у августу 2019. године када је нанио повреде свом комшији С. С. кога је, према оптужници, ударио чекићем у главу након што му је ножем убо краву.

Он је тада био у једномјесечном притвору, а када је напустио ћелију право је отишао у један ријалити гдје је препричавао своје затворске дане.

"Неће више Змај бити глуп и лапрдати! Покушали су ме убити, убити моју стоку. Судија који ме затворио одговараће пред Богом што ми је медвед напао стоку. До смрти ћу тражити да суд осуди медвједа који ми је побио нејаку телад", рекао је у свом стилу пред малим екранима Змај.

Једва саставља крај с крајем

Илија Граховац био је хапшен и 2017, 2018. али и 2015. године због нелегалног оружја, али је тих оптужби ослобођен.

Како се раније писало, Змај од Шипова након ријалити каријере једва саставља крај с крајем.

"Змај је баш у незавидној финансијској ситуацији. Због свог начина живота он је остао без динара. У помоћ му прискачу људи и комшије из његовог села, који му дају храну и одећу. Увек му дају понеку своју стару крпицу и комад гардеробе како би имао шта да обуче, сад долази и зима. Илија често спава и под ведрим небом. Баш је тужно у какво је стање дошао, а некад је био један од најбогатијих људи у селу. А да не говорим о томе колико је новца зарадио током година у ријалитијима, све је спискао", испричао је извор за "Курир" својевремено, па додао:

"Повремено чува и стоку, надничи за ситан новац. Али то му није довољно ни за основне потребе. Да се они нису сажалили на њега, то би било страшно. За њега би можда било најбоље да поново уђе у неки ријалити, али он више није заинтересован за то. Одлучио је да се дефинитивно повуче из јавног живота".

