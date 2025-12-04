Путин: Запад манипулише јавним мњењем

Извор:
СРНА
04.12.2025
19:42
Западне земље манипулишу јавним мњењем како би оправдале своју агресивну политику против Москве, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
- Земље Запада то раде да би застрашиле своје становништво, злоупотребљавајући свој положај - истакао је Путин у интервјуу за телевизијску станицу Индија тудеј.
Он је рекао да се то назива манипулација јавним мњењем.
- Њихов циљ је да оправдају своју агресивну политику према Русији - истакао је Путин.
Он је додао да земље Запада злоупотребљавају свој монопол над глобалним медијима како би застрашиле своје становништво тврдећи да Русија намјерава да обнови Совјетски Савез.
- Они то раде, односно говоре свом становништву о пријетњи оживљеног Совјетског Савеза, да би застрашили сопствени народ. Злоупотребљавају свој монопол над глобалним медијима - рекао је Путин.
Он је напоменуо да одређене земље данас праве исте грешке као оне које је Совјетски Савез правио у прошлости.
Путин је истакао да је Совјетски Савез у једном тренутку достигао стање у којем су његово руководство, а можда чак и обични грађани, вјеровали да су толико моћни да им се никада ништа не може догодити, ни под којим околностима.
- И та идеја о величини је управо оно што тјера земљу да почне да прави једну грешку за другом, мислећи да је све у реду. Да, направили смо грешку овдје и дозволили малу грешку тамо, али ми смо толико велики да ће то увијек проћи, преживјећемо то. Па ипак, број грешака расте као лавина, и све је теже управљати њима. Видим да се иста ствар дешава данас са одређеним другим земљама - рекао је Путин.
Он је истакао да западни политичари који тврде да Русија жели да врати Совјетски Савез једноставно покушавају да уплаше сопствено становништво.
Путин је такође окарактерисао оживљавања Совјетског Савеза као немогућу, бесмислену и непрактичну идеју, додајући да Русија нема такав циљ.
