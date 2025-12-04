Logo
Ријешите проблем зачепљеног одвода уз помоћ овог козметичког производа

Кликс

04.12.2025

12:34

Ако се одвод у кухињи или купатилу почне спорије празнити, узрок најчешће лежи у накупљању масноће, остатака сапуна или длака.

Овај козметички производ из куће може ефикасно одчепити одвод Иако постоји много средстава за чишћење цијеви, један неочекивано ефикасан кућни трик постао је популаран јер захтијева производ који већина жена има у купатилу - крему за депилацију.

Депилацијска крема може бити изненађујуће дјелотворна за отклањање блажих зачепљења. Довољно је нанијети већу количину креме директно у одвод, затим прелити врућом водом и оставити око 15 минута да дјелује. Киселински састојци из креме разграђују длаке у цијевима, што помаже да се зачепљење отопи и испере.

Наука и технологија

Вечерас гледајте Супермјесец: Пред нама је најзанимљивији мјесец за посматрање неба, ево и зашто

Ипак, овај поступак није увијек рјешење за теже блокаде. У случајевима када се у одводу накупила већа количина длака или масних наслага, препоручује се примјена класичне комбинације кристала соде и бијелог сирћета. Смјеса се остави да дјелује током ноћи, а ујутро се испере кипућом водом како би се уклониле преостале наслаге.

Редовно одржавање одвода и уклањање длака или остатака сапуна може спријечити веће проблеме. Уколико се зачепљење ипак појави, ови једноставни трикови од депилацијске креме до комбинације соде и сирћета могу бити брзо и економично рјешење.

