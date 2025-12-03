Logo
Психолог: "Непослушна" д‌јеца често постану успјешнији људи

Психолог: "Непослушна" д‌јеца често постану успјешнији људи
Фото: Пекселс

Психолог Сунита Сах има важну поруку за родитеље: пркосно дијете не значи нужно и лоше дијете.

У жељи да одгоје самопоуздане и асертивне одрасле особе, родитељи не би требали инсистирати на потпуној послушности, истакла је Сах недавно у позкасту Good Inside.

Она сматра да претјерано потицање послушности може спријечити д‌јецу да се касније у животу заузму за себе, пише Си-ен-би-си.

"Понекад је лоше бити тако добар и постоје ситуације у којима желите да људи проговоре", изјавила је Сах, професорица менаџмента и организације на Универзитету Cornell те аутор књиге Defy: "The Power Of No In A World That Demans Yes", преноси Индекс.хр.

Према њеним ријечима, родитељи често тренирају д‌јецу да буду послушна јер им то олакшава свакодневицу. Међутим, ако их истовремено не науче како практиковати пркос у оправданим ситуацијама, д‌јеца ће се као одрасли осјећати непријатно када се требају заузети за себе.

С тиме се слаже и тренер свјесног родитељства Рим Раоуда, која је изјавила како д‌јеца која не науче изразити своје мишљење теже развијају самопоштовање.

"Достојанство д‌јетета - њихове мисли, њихова увјерења, како се осјећају - једноставно је монументално у поређењу с њиховом послушношћу", рекла је Раоуда. "Желимо да буду самопоуздани. Желимо да проговоре."

Шта је здрави пркос?

Д‌јеца која се пркосе на прикладан начин могу се супротставити одраслима који гријеше или реаговати када друга д‌јеца злостављају вршњаке, објашњава Сах. Она се могу са поштовањем заузети за себе ако вјерују да су у праву, чак и ако им неко други - укључујући родитеље - тврди супротно.

"Ако нисмо научили како бити пркосни, на крају пуно говоримо 'да'", истиче Сах. "На крају или ћутимо или смо послушни и доводимо се у ситуације у којима радије не бисмо били."

