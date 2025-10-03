Хорор у Београду! Дјечак убоден ножем

03.10.2025
20:14
Коментари:0
На Новом Београду вечерас је дошло до стравичног напада у којем је ножем повријеђен дјечак, стар само 15 година.
Према првим информацијама, дјечак је убоден испред зграде у Улици Милеве Марић Ајнштајн, сазнаје Телеграф.
На лице мјеста одмах је упућена екипа Хитне помоћи, која ће повријеђеног превести у здравствену установу. Засад нема информација о степену повреда.
Полиција је такође упућена на терен и утврђује све околности под којима је дошло до напада, као и идентитет нападача.
