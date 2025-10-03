Logo

Хорор у Београду! Дјечак убоден ножем

03.10.2025

20:14

Хорор у Београду! Дјечак убоден ножем
Фото: Танјуг

На Новом Београду вечерас је дошло до стравичног напада у којем је ножем повријеђен дјечак, стар само 15 година.

Према првим информацијама, дјечак је убоден испред зграде у Улици Милеве Марић Ајнштајн, сазнаје Телеграф.

На лице мјеста одмах је упућена екипа Хитне помоћи, која ће повријеђеног превести у здравствену установу. Засад нема информација о степену повреда.

Полиција је такође упућена на терен и утврђује све околности под којима је дошло до напада, као и идентитет нападача.

(Телегаф.рс)

