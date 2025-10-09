Logo

Ставили стијену на шине, воз налетио на њу

09.10.2025

10:30

пруга илустрација
Фото: АТВ

Путнички воз који се кретао ка Љубљани налетио је на велику стијену намјерно постављену на шину, усљед чега је настала знатна материјална штета на потпуно новом возу, али нико од 30 путника није повријеђен.

Полиција истражује овај случај који се догодио синоћ нешто послије 20.00 часова, навели су из "Словеначких жељезница" и подсјетили да је ово други случај угрожавања саобраћаја у посљедњих неколико дана.

Инцидент се догодио на дијелу пруге од Раковника према Љубљани, гдје је намјерно постављена велика стијена. Путници су евакуисани и путовање наставили аутобусом.

У судару је настала велика материјална штета на потпуно новом возу "Штадлер", а жељезнички саобраћај је био у прекиду због увиђаја.

Из Полицијске управе Љубљана навели су да је обављен увиђај и настављају са прикупљањем информације о свим околностима, укључујући и сумњу на кривично дјело угрожавања безбједности јавног саобраћаја, а о свему ће бити обавијештено надлежно тужилаштво.

Из "Словеначких жељезница" су подсјетили на случај када су непозната лица 29. септембра на жељезничкој станици Блед језеро намјерно оштетиле сигнално-безбједносне уређаје, што је готово довело до судара возова, пренијели су словеначки медији.

