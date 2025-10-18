Волво представља паметни сигурносни појас

18.10.2025
Волво аутомобили су поново на листи најиновативнијих произвођача аутомобила – њихов нови, вишеструко подесиви сигурносни појас проглашен је једним од најбољих изума 2025. године од стране часописа TIME.
Ова технологија ће се први пут појавити у потпуно електричном SUV моделу Волво EX60.
То је први сигурносни појас на свијету који се аутоматски прилагођава особи која га користи и тренутним условима вожње, јавља б92.
Систем користи податке у реалном времену са унутрашњих и спољашњих сензора, узимајући у обзир висину, тежину, грађу и положај сједења путника.
То значи да ће, на примјер, виша особа имати чвршћи појас у случају тешког судара како би заштитила главу, док ће нижа особа имати мањи притисак при блажем удару, како би избјегла повреде грудног коша.
Софтвер који контролише сигурносни појас биће ажуриран путем интернета, тако да ће систем временом постати још прецизнији.
Ово је друга година заредом да је TIME препознао Volvo за његове безбједносне иновације – прошле године је награђен систем за детекцију поспаности и непажње возача.
Премијера новог EX60 заказана је за 21. јануар 2026. у Стокхолму, гдје ће овај паметни појас први пут бити представљен јавности.
