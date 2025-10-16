Logo

Стиже четврто свјетло на семафор

16.10.2025

12:08

Коментари:

0
Стиже четврто свјетло на семафор
Фото: АТВ

Семафори ускоро можда више неће имати само црвено, жуто и зелено свјетло. Научници са Државног универзитета Сјеверне Каролине предлажу увођење четвртог - бијелог свјетла.

Идеја је да се олакша управљање саобраћајем у ери аутономних возила.

Шта означава бијело свјетло?

Бијело свјетло би се укључивало када у близини раскрснице има довољно аутономних аутомобила који међусобно комуницирају. Тада би та возила преузимала координацију саобраћаја. Возачи "класичних" аутомобила требало би само да прате возило испред себе.

Црвено, жуто и зелено остају у употреби, а бијело се активира само привремено – када паметна возила могу да оптимизују проток, пише "unionrayo".

Како функционише систем?

Све се заснива на размјени података у реалном времену између возила и семафора.

Када довољно аутономних аутомобила приђе раскрсници, семафор то региструје и укључује бијело свјетло.

Када их буде мање, систем се враћа на класичан режим.

Зашто се уводи четврта боја?

Према истраживању, чак и ако само 10 одсто возила буде аутономно, успорења у саобраћају смањила би се око три одсто.

Ако већина возила буде аутономна, гужве би могле да се смање и до 94 одсто. То значи мање чекања, мање потрошње горива и мању емисију загађења.

Гд‌је ће прво бити тестирано?

Планирана су тестирања у контролисаним окружењима, попут лука, гд‌је је саобраћај густ, а број пјешака мали.

Иако је за сада предложена бијела боја, могуће је да ће се користити нека друга, важно је само да буде јасно уочљива.

Ако се систем покаже успјешним, семафори са четири боје могли би означити почетак нове ере у којој људи и аутономна возила заједно управљају саобраћајем на ефикаснији начин, преносе "Вести-Онлајн".

