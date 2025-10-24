Logo

Кошарац: Откако Дино лобира, БиХ се изгубила, а Српска постала јача

СРНА

24.10.2025

15:10

Кошарац: Откако Дино лобира, БиХ се изгубила, а Српска постала јача
Фото: Срна

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац оцијенио да је БиХ изгубила, а Република Српска постала јача откако је министар иностраних послова Елмедин Конаковић почео да лобира.

"Откако је Дино почео лобирати, БиХ се изгубила и све је мање страна на међународном плану, а Српска све јача и јача", навео је Кошарац на друштвеној мрежи "Икс".

Он је парафразирао реплику из домаћег филма коју изговара легендарни глумац Бата Стојковић - "Ала га је излобирао, свака му част".

илу-сат-10102025

Здравље

Због помјерања сата трпи цијели организам: Ево како да се најбоље припремите

Конаковић је, према наводима медија, потписао 28. марта уговор са лобистичком кућом "Боснијан Американ алајанс" из Сједињених Држава, након чега је Тужилаштво БиХ формирало предмет због незаконитог дјеловања.

Сташа Кошарац

Елмедин Конаковић

