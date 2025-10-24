Кошарац: Откако Дино лобира, БиХ се изгубила, а Српска постала јача

Извор:
24.10.2025
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац оцијенио да је БиХ изгубила, а Република Српска постала јача откако је министар иностраних послова Елмедин Конаковић почео да лобира.
"Откако је Дино почео лобирати, БиХ се изгубила и све је мање страна на међународном плану, а Српска све јача и јача", навео је Кошарац на друштвеној мрежи "Икс".
Он је парафразирао реплику из домаћег филма коју изговара легендарни глумац Бата Стојковић - "Ала га је излобирао, свака му част".
Конаковић је, према наводима медија, потписао 28. марта уговор са лобистичком кућом "Боснијан Американ алајанс" из Сједињених Држава, након чега је Тужилаштво БиХ формирало предмет због незаконитог дјеловања.
