Ковачевић: Прије 34 године потомци жртава геноцида одлучили да неће дозволити да се геноцид над нашим народом понови

На данашњи дан прије 34 године политички представници потомака жртава геноцида су донијели одлуку да више никада неће дозволити да се геноцид над нашим народом понови, истакао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
Ковачевић је нагласио да је оснивање Народне скупштине био први корак ка оснивању наше отаџбине, Републике Српске.
"Поносан сам на чињеницу да, као делегат Народне скупштине, и данас браним права и статус Републике Српске у оној истој сали у којој су наши тадашњи посланици основали Народну скупштину Републике Српске", објавио је Ковачевић на Иксу.
