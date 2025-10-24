УКЦ наставља са бесплатним пренаталним тестовима

Извор:
АТВ
24.10.2025
11:51
Коментари:0
Универзитетско клинички центар Републике Српске наставља са пружањем бесплатне услуге неинвазивног пренаталног тестирања (НИПТ) за труднице.
"У вези са јучерашњим саопштењем за јавност Фонда здравственог осигурања Републике Српске у којем се наводи да је трудницама пружена могућност да пренаталне тестове обављају у приватним здравственим установама уз рефундацију, обавјештавамо јавност да Универзитетски клинички центар Републике Српске и даље наставља са пружањем бесплатне услуге неинвазивног пренаталног тестирања (НИПТ) за труднице", саопштено је са УКЦ-а.
ФЗО Републике Српске је након одлуке Конкуренцијског савјета БиХ донио одлуку да ће у будуће труднице бити у обавези да прво плате пренаталне тестове, а након тога могу тражити рефундацију трошкова од Фонда.
Република Српска
Труднице у Српској остају без бесплатног пренаталног теста, ево ко је крив
Република Српска
11 мј0
Друштво
1 год0
Здравље
1 год0
Друштво
1 год0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч2
Најновије
Најчитаније
14
20
14
10
14
08
14
06
14
00
Тренутно на програму