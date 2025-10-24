Logo

УКЦ наставља са бесплатним пренаталним тестовима

Извор:

АТВ

24.10.2025

11:51

УКЦ наставља са бесплатним пренаталним тестовима
Фото: АТВ

Универзитетско клинички центар Републике Српске наставља са пружањем бесплатне услуге неинвазивног пренаталног тестирања (НИПТ) за труднице.

"У вези са јучерашњим саопштењем за јавност Фонда здравственог осигурања Републике Српске у којем се наводи да је трудницама пружена могућност да пренаталне тестове обављају у приватним здравственим установама уз рефундацију, обавјештавамо јавност да Универзитетски клинички центар Републике Српске и даље наставља са пружањем бесплатне услуге неинвазивног пренаталног тестирања (НИПТ) за труднице", саопштено је са УКЦ-а.

ФЗО Републике Српске је након одлуке Конкуренцијског савјета БиХ донио одлуку да ће у будуће труднице бити у обавези да прво плате пренаталне тестове, а након тога могу тражити рефундацију трошкова од Фонда.

fond zdravstvenog osiguranja fzo

Република Српска

Труднице у Српској остају без бесплатног пренаталног теста, ево ко је крив

