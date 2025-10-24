Logo

Основни суд у Бањалуци о статусу Додика на позицији лидера странке: Предмет додијељен судији

24.10.2025

13:55

Основни суд у Бањалуци о статусу Додика на позицији лидера странке: Предмет додијељен судији
Из Основног суда у Бањалуци потврђено је да су запримили акт који им је прослиједио ЦИК БиХ у вези са дописом Сене Узуновић о статусу предсједника странке СНСД Милорада Додика.

"Дана 23.10.2025. године запримљен је у суд акт Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, те ће суд даље поступати у складу са важећим законским прописима", речено је "Незавиним новинама" из ове праводусне институције.

Истичу да немају овлаштење да вршимо тумачење правног положаја и тренутне правне ситуације у предмету из разлога што је предмет додијељен поступајућој судији у рад.

Тагови:

Милорад Додик

Osnovni sud Banjaluka

ЦИК БиХ

Сена Узуновић

