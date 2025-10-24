Logo

Цвијановић: Формирањем Народне скупштине постављен правни темељ Српске

Извор:

СРНА

24.10.2025

15:31

Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је оснивање Скупштине српског народа у БиХ један од најзначајнијих датума у савременој српској историји, дан када је постављен правни темељ Републике Српске.

"Захваљујући храбрости и јединству српских посланика, Скупштина српског народа у БиХ, формирана је из потребе очувања конститутуивности, равноправности и опстанка српског народа на вјековним огњиштима", рекла је Цвијановић поводом оснивања Скупштине српског народа у БиХ на данашњи дан 1991. године.

Она је нагласила да Народна скупштина Републике Српске и данас представља мјесто гдје се најснажније бране витални национални интереси, имовина и институције Српске, те мјесто гдје се брани њена будућност.

"У увјерењу да ће тако остати и у наредном периоду, предсједнику Народне скупштине, свим садашњим и бившим посланицима, као и нашим грађанима честитам 34. годишњицу постојања и рада Народне скупштине Републике Српске", навела је Цвијановић у честитки.

Жељка Цвијановић

Народна скупштина Републике Српске

