Цвијановић: Формирањем Народне скупштине постављен правни темељ Српске

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је оснивање Скупштине српског народа у БиХ један од најзначајнијих датума у савременој српској историји, дан када је постављен правни темељ Републике Српске.
"Захваљујући храбрости и јединству српских посланика, Скупштина српског народа у БиХ, формирана је из потребе очувања конститутуивности, равноправности и опстанка српског народа на вјековним огњиштима", рекла је Цвијановић поводом оснивања Скупштине српског народа у БиХ на данашњи дан 1991. године.
Она је нагласила да Народна скупштина Републике Српске и данас представља мјесто гдје се најснажније бране витални национални интереси, имовина и институције Српске, те мјесто гдје се брани њена будућност.
"У увјерењу да ће тако остати и у наредном периоду, предсједнику Народне скупштине, свим садашњим и бившим посланицима, као и нашим грађанима честитам 34. годишњицу постојања и рада Народне скупштине Републике Српске", навела је Цвијановић у честитки.
