Жена рањена у пуцњави у Међимурју подлегла повредама

Извор:

Индекс

05.12.2025

08:14


Фото: АТВ

У пуцњави која се у четвртак увече догодила у ромском насељу Ситнице у Међимурју, у Хрватској, једна од двије тешко озлијеђене жене је, нажалост, преминула, док се друга и даље бори за живот у чаковечкој болници, објавио је портал Индекс.

Починилац је још у бијегу.

Породица, пријатељи и познаници опраштају се од преминуле на друштвеним мрежама, преноси еМеђимурје.

Према писању хрватских медија, двије жене су рањене у пуцњави која се у догодила у Мурском Средишћу, у Хрватској, у дијелу града у којем углавном станује ромска популација.

policija hrvatska

Регион

Пуцао у невјенчану супругу, па у њену сестру: Обје се боре за живот

Портпарол Међимурске полицијске управе Радован Гачал рекао је да је на жене пуцано из ватреног оружја и да су обе пребачене у Жупанијску болницу у Чаковцу, преноси Хина.

''Друга жртва пуцњаве бори се за живот с тешким повредама'', изјавио је данас портпарол полиције Гачал.

Из полиције су додали да до привођења осумњиченог још није дошло.

Ротација полиција

Свијет

Пуцњава током роштиљања, двоје мртвих

Према његовим ријечима, инцидент се догодио у четвртак око 21 час.

Мушкарац је, према незваничним информацијама које су подијелили мјештани, у кући пуцао у своју невјенчану супругу, а затим на улици и у њену сестру.

