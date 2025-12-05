Жена рањена у пуцњави у Међимурју подлегла повредама

Извор:
У пуцњави која се у четвртак увече догодила у ромском насељу Ситнице у Међимурју, у Хрватској, једна од двије тешко озлијеђене жене је, нажалост, преминула, док се друга и даље бори за живот у чаковечкој болници, објавио је портал Индекс.
Починилац је још у бијегу.
Породица, пријатељи и познаници опраштају се од преминуле на друштвеним мрежама, преноси еМеђимурје.
Према писању хрватских медија, двије жене су рањене у пуцњави која се у догодила у Мурском Средишћу, у Хрватској, у дијелу града у којем углавном станује ромска популација.
Портпарол Међимурске полицијске управе Радован Гачал рекао је да је на жене пуцано из ватреног оружја и да су обе пребачене у Жупанијску болницу у Чаковцу, преноси Хина.
''Друга жртва пуцњаве бори се за живот с тешким повредама'', изјавио је данас портпарол полиције Гачал.
Из полиције су додали да до привођења осумњиченог још није дошло.
Према његовим ријечима, инцидент се догодио у четвртак око 21 час.
Мушкарац је, према незваничним информацијама које су подијелили мјештани, у кући пуцао у своју невјенчану супругу, а затим на улици и у њену сестру.
