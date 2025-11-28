Logo
Преминула припадница Националне гарде рањена близу Бијеле куће

28.11.2025

Национална гарда
Фото: Tanjug/AP/Rahmat Gul

Један од двојице припадника Националне гарде Западне Вирџиније рањених у пуцњави недалеко од Бијеле куће, преминуо је од задобијених повреда, саопштио је предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп.

Двадесетогодишња Сара Бекстром, која је ступила у службу у јуну 2023. и била дио 863. чете војне полиције, преминула је у болници, пише "NBC".

Трамп ју је описао као "веома поштовану, младу, дивну особу".

Други рањени гардиста, Ендру Волф (24), наредник Америчког ваздухопловства из Мартинсбурга и даље је у критичном стању.

Обоје су били распоређени у мисији "Безбједно и лијепо" у Вашингтону и упуцани су око 14.15 часова у сриједу, мање од 24 сата након што су добили услове за задржавање статуса за патролирање градом.

Бекстромин отац је на Фејсбуку потврдио смрт кћерке, написавши да је ријеч о "ужасној трагедији", док је отац Ендруа Волфа поручио: "Само се молите за мог сина".

Осумњичени нападач, Рахманулах Лаканвал, авганистански држављанин који је према агенцији ЦИА "радио са америчким снагама током рата у Авганистану", рањен је током инцидента и налази се у болници.

Против њега су подигнуте оптужнице за покушај убиства и посједовање оружја током насилног кривичног дјела.

Small banner