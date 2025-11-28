Преминула припадница Националне гарде рањена близу Бијеле куће

28.11.2025
06:59
Коментари:0
Један од двојице припадника Националне гарде Западне Вирџиније рањених у пуцњави недалеко од Бијеле куће, преминуо је од задобијених повреда, саопштио је предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп.
Двадесетогодишња Сара Бекстром, која је ступила у службу у јуну 2023. и била дио 863. чете војне полиције, преминула је у болници, пише "NBC".
Занимљивости
Је ли Радивоје најобразованији пастир: Магистар чува стадо оваца
Трамп ју је описао као "веома поштовану, младу, дивну особу".
Други рањени гардиста, Ендру Волф (24), наредник Америчког ваздухопловства из Мартинсбурга и даље је у критичном стању.
Обоје су били распоређени у мисији "Безбједно и лијепо" у Вашингтону и упуцани су око 14.15 часова у сриједу, мање од 24 сата након што су добили услове за задржавање статуса за патролирање градом.
Бекстромин отац је на Фејсбуку потврдио смрт кћерке, написавши да је ријеч о "ужасној трагедији", док је отац Ендруа Волфа поручио: "Само се молите за мог сина".
Осумњичени нападач, Рахманулах Лаканвал, авганистански држављанин који је према агенцији ЦИА "радио са америчким снагама током рата у Авганистану", рањен је током инцидента и налази се у болници.
Фудбал
Звезда са играчем мање славила против ФЦСБ
Против њега су подигнуте оптужнице за покушај убиства и посједовање оружја током насилног кривичног дјела.
Свијет
17 ч2
Кошарка
17 ч0
Кошарка
18 ч0
Србија
18 ч0
Свијет
17 ч0
Свијет
17 ч2
Свијет
19 ч0
Свијет
19 ч0
Најновије
Најчитаније
15
58
15
43
15
42
15
31
15
28
Тренутно на програму