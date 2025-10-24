Додик: Република Српска преживјела немогуће околности

24.10.2025
Предсједник Републике Српске Милорад Додик рекао је да је Српска преживјела немогуће околности и да је данас уређено друштво и фактор преговора.
- Данас се сјећамо једног од најважнијих датума у нашој историји. На тај дан су се окупили великани српског народа да у готово немогућим условима формирају врховно законодавно и политичико тијело. Тада смо јасно рекли да нећемо дозволити никакво прегласавање - рекао је Додик на на свечаној академији Народне скупштине Републике Српске.
Он је рекао да су Срби у БиХ тада имали два пута - да постану дио муслиманске државе и тако нестану или да се одлучно боре за слободу, а борба за слободу увијек је значила борбу за државу.
- Били смо свјесни да улазимо у одлучну борбу за слободу народа. Поносан сам што сам био дио тога. Сви смо тада били јединствени, иако подијељени у политичким партијама - истакао је Додик.
Он је подсјетио да је Народна скупштина донијела кључне одлуке за статус Републике - 9. јануара 1992. године одлуку о формирању Републике Српске, 28. фебруара Устав, те Закон о полицији.
- Наша намјера те 1992. је била да имамо државу. Република Српска је конституисана као таква - истакао је Додик.
Он је нагласио да се Република Српска увијек залагала за поштовање Устава, али је дејтобнски устав БиХ срушен.
- И данас смо дошли у тренутак за који мислим да се Република Српска позиционирала на добар начин. Република Српска је данас фактор преговора - рекао је Додик и додао да су сви свјесни да дејтонска БиХ није успјела.
Он је истакао да Република Српска данас има своје политике.
- Спремни смо за разговоре са свима, спремни да уважимо друге, али нисмо спремни да се одрекнемо Републике Српске, њене слободе и права да о себи одлучује. Република Српска изашла из периода експеримента који су други жељели. Данас је Српска друштвено сређено друштво које остварује раст - поручио је Додик.
