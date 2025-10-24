Одборник из Лопара из ПДП-а прешла у СНСД

Извор:
СРНА
24.10.2025
19:44
Одборник из Лопара са листе ПДП-а Славица Максимовић прешла је у СНСД.
Предсједник Општинског одбора СНСД Лопаре Ђоко Васић изјавио је Срни да ће Максимовићева убудуће дјеловати као самостални одборник у Клубу одборника ове странке.
Према ријечима Васића, СНСД ће од сада имати шест одборника у Скупштини општине Лопаре која има 23 одборника.
