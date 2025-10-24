Logo

Одборник из Лопара из ПДП-а прешла у СНСД

СРНА

24.10.2025

19:44

3
Одборник из Лопара са листе ПДП-а Славица Максимовић прешла је у СНСД.

Предсједник Општинског одбора СНСД Лопаре Ђоко Васић изјавио је Срни да ће Максимовићева убудуће дјеловати као самостални одборник у Клубу одборника ове странке.

Према ријечима Васића, СНСД ће од сада имати шест одборника у Скупштини општине Лопаре која има 23 одборника.

Лопаре

