Додик: Избори су прилика да српски народ побиједи глобалисте

СРНА

11.11.2025

16:35

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је данас да ће српски народ гласајући за кандидата СНСД-а Синишу Карана на предстојећим изборима бити у прилици да побиједи сарајевске институције и глобалисте који су судећи њему судили свим хришћанима у БиХ.

"Вјерујем у побједу Карана. Моја порука људима је да су муслимани и глобалисти преко мене судили читавом српском народу у БиХ, свим хришћанима у БиХ, а сада је прилика да наш народ побиједи све њих на овим изборима гласајући за Карана", рекао је Додик новинарима у Брчком, уочи предизборног скупа.

Он је истакао да ове изборе нико није тражио у Републици Српској, али да се они ипак дешавају због ароганције и цинизма сарајевских институција и ригидних глобалистичких представника Запада.

Каран је рекао да српски народ у БиХ жели оно што имају и други народи, а то је равноправност.

"БиХ није земља која моће опстати на доминацији. Таква БиХ је неодржива. Дејтон не прописује доминацију, већ компромис и сарадњу. На такву БиХ можемо пристати, а против ове ћемо се борити свим силама", поручио је Каран.

Милорад Додик

Синиша Каран

Пријевремени избори 2025

