Додик: Избори су прилика да српски народ побиједи глобалисте

Извор:
СРНА
11.11.2025
16:35
Коментари:2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је данас да ће српски народ гласајући за кандидата СНСД-а Синишу Карана на предстојећим изборима бити у прилици да побиједи сарајевске институције и глобалисте који су судећи њему судили свим хришћанима у БиХ.
"Вјерујем у побједу Карана. Моја порука људима је да су муслимани и глобалисти преко мене судили читавом српском народу у БиХ, свим хришћанима у БиХ, а сада је прилика да наш народ побиједи све њих на овим изборима гласајући за Карана", рекао је Додик новинарима у Брчком, уочи предизборног скупа.
Градови и општине
Додик одао пошту Добри Јовановићу и солунским добровољцима
Он је истакао да ове изборе нико није тражио у Републици Српској, али да се они ипак дешавају због ароганције и цинизма сарајевских институција и ригидних глобалистичких представника Запада.
Каран је рекао да српски народ у БиХ жели оно што имају и други народи, а то је равноправност.
"БиХ није земља која моће опстати на доминацији. Таква БиХ је неодржива. Дејтон не прописује доминацију, већ компромис и сарадњу. На такву БиХ можемо пристати, а против ове ћемо се борити свим силама", поручио је Каран.
Република Српска
4 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Република Српска
1 д2
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
17
50
17
49
17
42
17
36
17
27
Тренутно на програму
15:50
Крваво цвијеће С02 ЕП 221 (12+)
серијски програм
16:40
Вјежбајте са Лидијом
лајфстајл
16:50
Најбоље из АТВ јутра
инфотејмент
17:10
Центар дана
инфотејмент
18:50
Маркетинг
маркетинг
19:00
АТВ вијести
информативни програм вијести
19:40
Маркетинг
маркетинг