Додик: БиХ муслимани су све погрешно разумјели

Извор:

РТРС

12.11.2025

18:42

Коментари:

0
Додик: БиХ муслимани су све погрешно разумјели
Фото: АТВ

БиХ не би опстала да није било међународног интервенционизма, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик на Јуроњуз Адрија Самиту у Београду.

- Једна Југославија која је формирана на бази истинске равноправности народа, држава, република није могла да се очува. БиХ никад не би трајала да није било међународног интервенционизма. У тој БиХ муслимани су све погрешно разумјели. Они су мислили да морају системом доминације да се БиХ подреди. Извори су те приче о различитим злочинима као да није било злочина према Србима - рекао је Додик.

Додик је додао да је у разговору са представницима Бошњака више пута истакао да Срби имају право на Републику Српску.

- Кад нам је својевремено бивши реис-ул-улема Церић говорио да Срби ако су незадовољни могу да иду у Србију, Хрвати могу да иду у Хрватску, и да могу само да понесу на опанцима ако се нешто земље залијепи, ја сам му рекао да он гријеши, да Срби обувају отмјена одјела, да носе ципеле и кад ми пођемо из БиХ, ми ћемо понијети 49 одсто - истакао је Додик.

Додик је истакао да су односи Бањалуке и Београда одлични.

Лидер СНСД-а изјавио је да су односи Републике Српске и Србије одлични и да не постоји ни једно отворено питање.

Додик је истакао да су приче о наводно нарушеним односима Српске и Србије само чаршијске и да нема ни једно питање које би било проблем.

- Република Српска и Србија воде одговорне политике и међусобне односе држе на високом нивоу - изјавио је Додик.

У мора да каже Републици Српској да ли је за њих то што је урадио Кристијан Шмит дио европског правног насљеђа, изјавио је Додик.

- Ако јесте, онда немамо о чему да разговарамо. Ако није, онда нам мора рећи како ће то питање да ријеше и да то склоне, па онда можемо да разговарамо - истакао је Додик.

