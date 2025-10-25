Стевандић: Дом Републике Српске - мјесто гдје се стварала будућност

- То су учинили посланици првог сазива Скупштине, мало јунаци, мало жртве, мало мученици, некад поштовани, а некадне. Била је ахритектура и армирање наше будућности - истакао је Стевандић.

Он је навео да нам се и Република Српска њиховим дијелом унапријед свима одужила, те да тек треба да се и ми њој одужујемо.

- То не заборављамо, учимо своју дјецу и само ако се покажемо достојни ње она ће се удружити нашим унуцима - истакао је предсједник Народне скупштине.

Према његовим ријечима, сви они који су кренули у ту битку, неизвјесну и у немогућим историјским условима, окружени непријатељима биће сахрањени у својој земљи, у својој Републици Српској.

- На овом мјесту, Малом дому учио сам прве кораке о достојанству, поносу, храбрости, а сад само могу да се надам да ћу овдје долазити и за десет, двадесет година - рекао је Стевандић.

Република Српска Додик: Данас, као и прије 34 године, циљ је исти - Република Српска која има право на постојање

Упозорио је да је непоштовање добар сигнал непријатељима, а свађа позив да нас нападну.

- Непоштовање је некад јаче од националног достојанства и морамо се борити да га превазиђемо и да се међусобно поштујемо и када различито мислимо. Непоштовање је отац сваког непријатеља, а неслога је мајка сваке изгубљене битке и сваког злочинца који се на нас острви - истакао је Стевандић.

Он је нагласио да Срби треба да врате вјеру у међусобно поштовање и слогу, те да заједно корачају.

- Да имамо вјере да смо довољно искусни и способни да нађемо баланс, да нам се не понове омче, маказе - и међународне, и политичке, и војне, да имамо чиме да се похвалимо и у будућности - поручио је Стевандић.

На Палама је данас свечано откривено Спомен-обиљежја посвећено ствараоцима и браниоцима Републике Српске.