Журка завршила кобно: Најмање двоје мртвих, велики број повријеђених особа

Телеграф

25.10.2025

14:33

Журка завршила кобно: Најмање двоје мртвих, велики број повријеђених особа
Фото: pexels

Најмање је двоје мртвих, а велики број повријеђених након пуцњаве на журци у којој је најмање 13 људи погођено хицима из ватреног оружја.

Пуцњава се десила у Сјеверној Каролини, у суботу рано ујутру.

"У овом тренутку знамо да је 13 упуцаних, двоје мртвих, а неколико људи у веома озбиљном стању, љекари им се боре за живот", рекли су из полиције.

Полиција је саопштила да је пуцњава била на огромној журци, а да је након првих хитаца чак 150 људи се разбјежало и није дочекало долазак снага реда на лице мјеста.

