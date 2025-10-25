Журка завршила кобно: Најмање двоје мртвих, велики број повријеђених особа

Извор:
Најмање је двоје мртвих, а велики број повријеђених након пуцњаве на журци у којој је најмање 13 људи погођено хицима из ватреног оружја.
Пуцњава се десила у Сјеверној Каролини, у суботу рано ујутру.
"У овом тренутку знамо да је 13 упуцаних, двоје мртвих, а неколико људи у веома озбиљном стању, љекари им се боре за живот", рекли су из полиције.
Полиција је саопштила да је пуцњава била на огромној журци, а да је након првих хитаца чак 150 људи се разбјежало и није дочекало долазак снага реда на лице мјеста.
