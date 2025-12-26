Додик: Нећемо се уморити и никада нећемо престати да помажено дјеци

Извор:
АТВ
26.12.2025
21:07
Коментари:1
Док је нас биће и хуманитарне акције и помоћи дјеци - рекао је иницијатор Донаторске вечери "С љубављу храбрим срцима" Милорад Додик.
''Тешко је и мучно гледати болесну дјецу јер човјек који нема ту емпатију и није човјек. Хвала свима који су помогли да ова акција траје годинама. Нећемо се уморити и нећемо престати да помажено дјеци'', поручио је Додик.
Захвалан сам Србији, каже Додик, јер је ставила све своје расположиве капацитете да помогле дјеци којој је помоћ потребна.
''Србија је помогла ову акцију са милион евра и неизмјерно јој хвала због тога'', поручио је Додик.
Република Српска
Цвијановић: Поносна сам на све оно што смо урадили у протеклих 16 година
У Бањалуци се одржава шеснаесто донаторско вече "С љубављу храбрим срцима", под покровитељством вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић.
Прикупљена средстава намијењена су подршци, оснивању и опремању центра за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи.
Друштво
Вучевић: Србија донира милион евра за акцију "С љубављу храбрим срцима"
Ова хуманитарна акција шеснаест година свједочи да племенитост и емпатија немају рок трајања и из године у годину доказује да заједништво, љубав и брига за болесну дјецу могу донијети стварне резултате, наду и осјећај да нису сами.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч2
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч1
Најновије
Најчитаније
22
46
22
37
22
24
22
07
22
01
Тренутно на програму