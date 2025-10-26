Сијарто: Надам се да ће се Путин и Трамп састати у Будимпешти

Извор:
Мађарска се нада да ће се предсједници Русије и САД, Владимир Путин и Доналд Трамп, на крају састати у Будимпешти, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто за "Фокс њуз".
"Надам се да састанак није отказан, јер тачно вријеме и датум још нису одређени. Надамо се да ће припремни састанци и консултације бити довољно успјешни", рекао је Сијарто, одговарајући на питање о изгледима за одржавање руско-америчког самита у Будимпешти.
Сијарто је истакао да добра сарадња између САД и Русије одговара националним интересима Мађарске.
"Нашим националним интересима одговарало би када би САД и Русија постигле мировни споразум у Централној Европи", истакао је Сијарто.
Говорећи о руским енергентима, мађарски министар рекао је да је Будимпешта реална када су у питању испоруке енергената и не може да одустане од руске нафте.
Дипломата је увјерен да "испоруке енергената треба посматрати као физички проблем, приступити му реално, будући да је немогуће гријати или хладити домове политиком", преноси "Спутњик".
Сијарто је додао да је о овом питању разговарао са америчким државним секретаром Марком Рубиом и детаљно му објаснио посебан положај Мађарске која нема излаз на море.
Он је напоменуо да је Рубио био први западни политичар који је признао да се "географија мора узети у обзир".
