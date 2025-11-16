Logo
Бресквици отказан наступ у Хрватској, хитно се огласила

Бресквици отказан наступ у Хрватској, хитно се огласила

Пјевачица Анђела Игњатовић Бресквица огласила се на свом Инстаграму након што је отказала наступ у Хрватској, а нови датум је рекла да и даље није познат.

Бресквица је објаснила да наступ у Загребу мора да откаже због техничких проблема.

– Друштво, због техничких проблема вечерас нећемо моћи да се дружимо у Загребу. Ускоро нови датум, хвала вам на разумијевању – поручила је она, преноси Блиц.

Забрањен јој улазак на Косово и Метохију

Подсјетимо, Бресквица се недавно огласила након што није успјела да оде на наступ који је имала на Косову и Метохији.

– Драги моји Митровчани, желим да вам се захвалим што сте издвојили своје вријеме да се дружимо и да пјевамо заједно. Нажалост, мој бенд и ја нисмо успјели да пређемо административни прелаз и вечерас нећемо моћи да пјевамо. Али сам сигурна да ће бити прилике и да ћемо се ускоро дружити. Обавијестићу вас о новом датуму. А до тада шаљем вам највећи поздрав и пољубац. Воли вас пуно ваша Бресквица – поручила је пјевачица тада.

Воли скупе аутомобиле

Подсјетимо, пјевачица се недавно похвалила на друштвени мрежама поклоном који је добила од свог дечка Николе Станисављевића.

Наиме, Бресквица је на свом Инстаграм профилу подијелила фотографију аутомобила којег је добила од дечка, а онда и открила да јој је та “бијесна машина” била сан годинама.

– Од данас званично почињем да радим на новом ауту. Ово је ауто којим сам одувијек жељела да имам и “муж” је одлучио да ме изненади – написала је Бресквица и додала:

– С обзиром на то да ја ово све много волим, одлучила сам на неки начин да са вама подијелим шта ја то све радим када су кола у питању.

