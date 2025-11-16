Хаос због наступа у Пинковим звездама, заратили кад је рекла да малтретирају кандидата

Извор:
Мондо.рс
16.11.2025
13:16
На музичком такмичењу "Пинкове звезде", кандидат Мерис Карамустафић одмах је привукао пажњу жирија својим наступом. Извео је пјесму "Све бехара и све цвјета", која је одмах освојила симпатије Драгомира Деспића Десингерице и Зорице Брунцлик.
Овај почетак био је само увод у оно што је услиједило, Мерис је потом извео и нумеру "Има правде, има Бога" легендарног Шабана Шаулића, додатно освајајући симпатије Вики Миљковић и Драгана Стојковића Босанца.
Након његовог наступа, жири је дао коментаре који су се убрзо претворили у жустру расправу.
"Карамустафићу, јако си сладак, музикалан си, лијеп став, али то је онај лијепи дио, ја не волим фармерке на сцени, не волим патике на сцени. Мени је ово пјевање џукачко, сељачко пјевање. Добар пјевач, али са тобом бојом гласа си уништио ове пјесме", рекла је Јелена Карлеуша.
"Хоћу да ти кажем једну ствар, за сљедећу круг изабери неке пјесме које су старе седамдесет година да се не забораве, ја сам се провела као за све паре уз твоје пјевање", рекла је Зорица, док је Вики поручила кандидату да "исправи назално пјевање".
Када је дошао тренутак да се одабере ментор, Мерис је изабрао Вики, а Зорицу је занимало зашто је баш њу изабрала, након чега је кренуо хаос.
- Што ниси мене узео? - упитала је Зорица
- Што га дирате - рекла је Вики.
- Мене занима што није мене узео, ми ћемо гласати за њега - рекла је Зорица.
- Ако мене малтретираш, немој да дираш кандидате - рекла је Вики.
- Јако си проста, срам те било - наставила је Зорица.
- Ја сам имао жељу да радим са Вики још у једном другом такмичењу - додао је кандидат.
- Јако ме је задовољио његов одговор - рекла је Зорица.
Тада се у расправу укључила и Карлеуша и обратила се Вики Миљковић.
- Не можеш тако, Зорица има право да пита шта жели, испада да она малтретира дјецу, то је перфидно - рекла је Јелена.
- Не може да каже да не гледа у мене, јер они гласају за њега - додала је Вики.
- Он није дијете, то што си рекла, Вики, је перфидно. Немој користити реченицу "Малтретираш дјецу", јер она не малтретира дјецу - додала је Јелена.
