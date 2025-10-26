Logo

Ирански званичник планирао нападе у Европи

Ирански званичник планирао нападе у Европи

Влада Израела саопштила је да је идентификовала високог иранског званичника као главну особу која је планирала нападе у Европи и Аустралији.

У заједничком саопштењу израелска обавјештајна агенција Мосад и канцеларија премијера Бењамина Нетањахуа навели су да је у питању високи представник Ирана.

Према Израелу, Техеран је интензивирао напоре да нападне израелске и јеврејске локације широм свијета након напада Хамаса на Израел 7. октобра 2023. године.

У саопштењу се наводи да су покушаји напада у Њемачкој, Грчкој и Аустралији осујећени ове и прошле године уз помоћ Мосада.

Човјек за кога се тврди да је наводно одговоран именован је као Сардар Амар, а описан је као виши командант у Иранском корпусу исламске револуционарне гарде.

"Под Амаровом командом успостављен је важан механизам за промоцију напада на израелске и јеврејске мете у Израелу и иностранству", наводи се у саопштењу.

У јуну су њемачки тужиоци открили да је дански држављанин осумњичен да је шпијунирао за иранску обавештајну службу јеврејске појединце и институције у Берлину, као и веб-сајтове повезане са Израелом, преноси агенција ДПА.

Мушкарац стар 53 године, авганистанског поријекла, касније је ухапшен у Орхусу, у Данској.

Иран

