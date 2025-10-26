Ирански званичник планирао нападе у Европи

Извор:
СРНА
26.10.2025
18:31
Коментари:0
Влада Израела саопштила је да је идентификовала високог иранског званичника као главну особу која је планирала нападе у Европи и Аустралији.
У заједничком саопштењу израелска обавјештајна агенција Мосад и канцеларија премијера Бењамина Нетањахуа навели су да је у питању високи представник Ирана.
Градови и општине
Само у БиХ: Јавна расвјета каснила због зимског рачунања времена
Према Израелу, Техеран је интензивирао напоре да нападне израелске и јеврејске локације широм свијета након напада Хамаса на Израел 7. октобра 2023. године.
У саопштењу се наводи да су покушаји напада у Њемачкој, Грчкој и Аустралији осујећени ове и прошле године уз помоћ Мосада.
Човјек за кога се тврди да је наводно одговоран именован је као Сардар Амар, а описан је као виши командант у Иранском корпусу исламске револуционарне гарде.
Хроника
Појавио се нови видео несреће: "Дјевојке из аутомобила побјегле с лица мјеста"
"Под Амаровом командом успостављен је важан механизам за промоцију напада на израелске и јеврејске мете у Израелу и иностранству", наводи се у саопштењу.
У јуну су њемачки тужиоци открили да је дански држављанин осумњичен да је шпијунирао за иранску обавештајну службу јеврејске појединце и институције у Берлину, као и веб-сајтове повезане са Израелом, преноси агенција ДПА.
Култура
Овај познати глумац је био први избор за улогу Томаса Шелбија
Мушкарац стар 53 године, авганистанског поријекла, касније је ухапшен у Орхусу, у Данској.
Здравље
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Регион
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму