Само у БиХ: Јавна расвјета каснила због зимског рачунања времена

26.10.2025
18:21
Коментари:0
Након што се у ноћи са суботе на недјељу прешло на зимско рачунање времена, грађани Какња нашли су се у незавидној ситуацији.
Наиме, упркос најави преласка на нови начин рачунања времена, јавна расвјета је у овом граду каснила читавих сат времена.
Култура
Овај познати глумац је био први избор за улогу Томаса Шелбија
Тако су свјетла на улицама умјесто у 17 часова упаљена тек иза 18 часова.
Улице Какња остале су тако у мраку, те су грађани с правом изразили незадовољство на друштвеним мрежама, преноси Црна-Хроника.
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
6 ч0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму