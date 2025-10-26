Logo

Само у БиХ: Јавна расвјета каснила због зимског рачунања времена

26.10.2025

18:21

Свјетиљка расвјета
Фото: Pexels/Muffin Creatives

Након што се у ноћи са суботе на недјељу прешло на зимско рачунање времена, грађани Какња нашли су се у незавидној ситуацији.

Наиме, упркос најави преласка на нови начин рачунања времена, јавна расвјета је у овом граду каснила читавих сат времена.

Тако су свјетла на улицама умјесто у 17 часова упаљена тек иза 18 часова.

Улице Какња остале су тако у мраку, те су грађани с правом изразили незадовољство на друштвеним мрежама, преноси Црна-Хроника.

