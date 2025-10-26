Logo

Хероји полицајци учествовали у спасавању бебе

26.10.2025

20:53

Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Двојица италијанских полицајаца укључила су ротациона свјетла и сирену да би предводили до болнице аутомобил у којем се налазила беба са озбиљним респираторним проблемима, што је д‌јетету спасило живот, саопштила је премијер Ђорђа Мелони.

Она је објавила на друштвеним мрежама да се беба од 14 мјесеци гушила и да ју је њен тата возио у болницу, али се заглавио у саобраћају.

"Управо у том тренутку, Јакопо и Гаја, два полицајца из полицијске станице Сантиполито, примјећују га док су били у патроли. Одмах схватају озбиљност ситуације и, не губећи ни секунде, укључују сирену и трепћућа свјетла и отварају пут кроз саобраћај, пратећи очев аутомобил", написала је Мелонијева.

medvjed

Регион

Ловци упозоравају на медвједе: ''Долазе до градских улица''

Она је додала да је беба стигла у болницу за мање од три минута и да су љекари успјели да јој отворе дисајне путеве.

"Беба је спасена, а родитељи, у сузама, захваљују Гаји и Јакопу загрљајем. Хероји!", написала је Мелонијева.

