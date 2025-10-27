Logo

Хаос у Подгорици, приведено 45 Турака

27.10.2025

06:57

Хаос у Подгорици, приведено 45 Турака

У подгоричком насељу Забјело, полиција је синоћ спроводила рације, након што је у том дијелу града 25. октобра увече претучен и ножем избоден Подгоричанин М.Ј. (25).

Из полиције су се о овом догађају званично огласили синоћ послије 22 часа, саопштивши да су због рањавања Подгоричанина М.Ј. приведена два, а због осталих инцидената још 45 турских држављана.

Друштво

Око 8.000 радника без здравственог осигурања у Српској

Синоћ је било опсадно стање у подгоричком насељу Забјело - док је полиција спроводила рације,револтирани чином насиља окупили и бројни становници тог насеља који су у више наврата погрдно скандирали на рачун Турака, јавила је Телевизија Вијести.

На терену је био велики број полицајаца и инспектора, а контролисано је више локација у том дијелу града.

Репортер Телевизије Вијести јавио је да су се три држављанина Турске чак била забарикадирала у једном казину, након што је, према ријечима очевидаца, група мјештана покушала физички да се обрачуна с њима.

Полиција је након што их је извела из казина, двојицу држављана Турске привела, а према незваничним информацијама Телевизије Вијести сумња се да је један од њих умијешан у синоћњи напад.

Након тога, група грађана почела је да се разилази.

Aleš Šutar

Регион

Словенија се опрашта од Алеша Шутара: "Ишао је да спаси сина јер је држава заказала"

Повријеђени Подгоричанин тврди да су га напали држављани Турске, а новинарки је рекао оно што је испричао и полицији након што му је указана помоћ у Ургентном блоку Клиничког центра - да је са друштвом био на тераси једног локала на Забјелу, и да су ту остали и када је локал затворен, након чега је нападнут.

Укидање безвизног режима

Премијер Милојко Спајић саопштио је да ће влада Црне Горе данас, по хитној процедури, донети одлуку о привременом укидању безвизног режима за држављане Турске.

Спајић је истакао да је одлука донешена у циљу очувања стабилности и безбједности, уз напомену да ће влада наставити да ради на очувању добрих односа са Анкаром.

- У циљу очувања економске активности и добрих билатералних односа, у наредном периоду иницираћемо интензивне разговоре са Републиком Турском како бисмо, у духу добре сарадње и савезништва, пронашли најбољи модел у обостраном интересу - навео је Спајић вечерас на друштвеној мрежи Икс.

Црна Гора

хапшење

