Трамп: Ријешићу кризу између Авганистана и Пакистана врло брзо

Извор:

Танјуг

27.10.2025

07:36

Трамп: Ријешићу кризу између Авганистана и Пакистана врло брзо
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је синоћ да ће "врло брзо ријешити" кризу између Авганистана и Пакистана, а то је поручио у тренутку када су мировни преговори у Истанбулу између двије земље ушли у други дан.

- Чуо сам да су Пакистан и Авганистан започели разговоре. Али, ја ћу то ријешити врло брзо - рекао је Трамп на маргинама самита АСЕАН-а у Малезији, пренио је АП.

Трамп је изјаву дао током потписивања мировног споразума између Тајланда и Камбоџе, додајући да су "лидери Пакистана сјајни људи".

Талибански државни медиј РТА пренео је јуче да је, након 15 сати "непрекидних разговора", авганистанска страна доставила нацрт документа којим се тражи да Пакистан поштује територијални интегритет и ваздушни простор Авганистана и да не дозволи да се пакистанска територија користи за активности против те земље.

У нацрту је, како се наводи, предложено и формирање "четвоространог механизма за надзор прекида ватре" и размјену информација о његовим могућим кршењима.

Према наводима РТА, пакистанска делегација је у суботу увече доставила свој нацрт одговора.

Друга рунда преговора између делегација двије земље почела је у суботу у Истанбулу, са циљем да се привремени прекид ватре постигнут раније овог мјесеца у Дохи, претвори у трајан оквир за мир и безбједност границе.

Пакистанска војска саопштила је у недељу да је убила 25 милитаната током "одбијања два велика покушаја инфилтрације" дуж границе, иако су преговори у Истанбулу били у току.

У сукобима је, како се наводи, погинуло и пет пакистанских војника.

У ранијим сукобима овог мјесеца погинуле су десетине, а рањено је на стотине цивила у Авганистану.

Пакистан негира да је гађао цивилне мете и тврди да су напади били усмерени на милитанте и њихова скровишта.

Двије сусједне државе су, како објашњава АП, већ мјесецима у жестоком безбједносном спору, оптужујући једна другу за агресију током оружаних сукоба раније овог мјесеца, у којима је забиљежен највећи број жртава у посљедњих неколико година.

Сукоби су изазвали забринутост у региону, гдје екстремистичке групе попут Ал Каиде покушавају поново да се активирају.

Пакистан оптужује Авганистан да не спријечава милитанте који прелазе границу и нападају пакистанске циљеве, док власти у Кабулу, које предводи талибански режим, одбацују те оптужбе.

Доналд Трамп

