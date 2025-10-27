Logo

У Бањалуци ће се огласити сирене: Прошло је 56 година од разорног земљотреса

27.10.2025

07:13

У Бањалуци ће се огласити сирене: Прошло је 56 година од разорног земљотреса
Фото: АТВ

Поводом обиљежавања 56 година од разорног земљотреса, који је погодио Бањалуку 27. октобра 1969, данас ће се у девет часова и 11 минута огласити сирене система за обавјештавање и узбуњивање Града.

Сирене ће се огласити једноличним тоном у трајању од 60 секунди (знак за престанак опасности), уз гласовну поруку која ће најавити разлог активирања сирена.

САД-полиција-Америка

Свијет

Полицајац умјесто на мјесто убиства, отишао до банкомата, па у пицерију

Подсјећамо, тог 27. октобра 1969. године разорни земљотрес који је погодио Бању Луку однио је 15 људских живота, 1.117 људи је теже или лакше повријеђено. Материјална штета је била огромна.

Захваљујући великој солидарности становништва из свих крајева бивше Југославије, али и помоћи из Европе и свијета, Бањалука је поново стала на ноге, развијала се и постала савремен град, универзитетски, привредни, финансијски, политички и административни центар.

sirene za uzbunu

Земљотрес

