Коме су звијезде наклоњене данас?

Извор:

Глас Српске

27.10.2025

07:17

Horoskop
Фото: Pexels

Још један узбудљив астролошки дан је пред нама. Ево шта очекује сваки хороскопски знак.

Ован

Очекује вас напета енергија, али сачувајте присебност и препознајте позитиван сигнал за договоре. Крајем дана ријешићете проблем који вас мучи, а партнер може имати приговоре. Проведите вече са вољеном особом. Пријаће вам спортска активност.

Бик

Данашњи дан носи сјајне вијести, а труд и рад се исплатио. Особа супротног пола мисли на вас, пружите шансу за виђање, али пазите на емотивну дилему у вези. Могући су проблеми са синусима.

Близанци

Желите да оставите јак утисак, али прихватите компромисно рјешење и добар савјет. Партнер вас подстиче да промијените устаљена правила, а слободни могу бити узнемирени. Слаба вам је циркулација, а пријаће вам психолошка релаксација.

Рак

Спремни сте да прихватите пословни ризик, али се савјетује да не доносите одлуке у афекту. У љубави све иде како треба, али вољена особа има приговоре. Размислите о својим пропустима. Потребно вам је више сна и одмора.

Лав

Дружење је у фокусу, али будите опрезни с трошењем новца због непланираних трошкова. Прија вам пажња, али вас привлачи неко кога не можете да имате; рашчистите са илузијама. Осјећате се добро.

Дјевица

Могућа је и понуда из иностранства. Ново познанство може вас оставити без текста, не бјежите од емоција и нема потребе да се понашате скромно. Налазите прави смисао и задовољство у ситуацијама које уљепшавају ваше расположење.

Вага

Пружиће вам се посебна прилика, а могућа је понуда из иностранства везана за посао. Данас је идеалан дан за промјене, али дугорочне везе могу бити на испиту. Више угађајте себи.

Шкорпија

Пожељни сте као никада до сада, а други вам завиде на енергији. Особе супротног пола трче за вама, али тајни односи могу направити проблем. Чини се да сте у сјајној форми.

Стријелац

Добре идеје које имате захтијевају ширу подршку од оне коју тренутно уживате. Нови изливи њежности према вољеној особи доносе осјећај сигурности, а шансе за везу су све веће. Могуће су потешкоће са синусима.

Јарац

Успјех вам је надохват руке, највише ће вас обрадовати финансијско побољшање. Осјећате стабилност и повјерење у партнерским везама, а слободни могу доживјети сусрет који буди озбиљно интересовање. Добро вам је здравље.

Водолија

Потрудите се да правилно дозирате свој стваралачки импулс и држите се провјерених правила. Обрадоваће вас поступак блиских пријатеља, али вољена особа може имати приговоре на ваше понашање. Пазите на циркулацију.

Рибе

Осјећате јаку концентрацију и интуицију па сте способни да ријешите оно што сте одгађали. Заузети ће осјетити мир и разумијевање, а слободни могу привући особу која им доноси осјећај сигурности. Осјећате потребу за сном и опуштањем.

(Глас Српске)

