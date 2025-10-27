Коме су звијезде наклоњене данас?

Извор:
Још један узбудљив астролошки дан је пред нама. Ево шта очекује сваки хороскопски знак.
Очекује вас напета енергија, али сачувајте присебност и препознајте позитиван сигнал за договоре. Крајем дана ријешићете проблем који вас мучи, а партнер може имати приговоре. Проведите вече са вољеном особом. Пријаће вам спортска активност.
Данашњи дан носи сјајне вијести, а труд и рад се исплатио. Особа супротног пола мисли на вас, пружите шансу за виђање, али пазите на емотивну дилему у вези. Могући су проблеми са синусима.
Желите да оставите јак утисак, али прихватите компромисно рјешење и добар савјет. Партнер вас подстиче да промијените устаљена правила, а слободни могу бити узнемирени. Слаба вам је циркулација, а пријаће вам психолошка релаксација.
Спремни сте да прихватите пословни ризик, али се савјетује да не доносите одлуке у афекту. У љубави све иде како треба, али вољена особа има приговоре. Размислите о својим пропустима. Потребно вам је више сна и одмора.
Дружење је у фокусу, али будите опрезни с трошењем новца због непланираних трошкова. Прија вам пажња, али вас привлачи неко кога не можете да имате; рашчистите са илузијама. Осјећате се добро.
Могућа је и понуда из иностранства. Ново познанство може вас оставити без текста, не бјежите од емоција и нема потребе да се понашате скромно. Налазите прави смисао и задовољство у ситуацијама које уљепшавају ваше расположење.
Пружиће вам се посебна прилика, а могућа је понуда из иностранства везана за посао. Данас је идеалан дан за промјене, али дугорочне везе могу бити на испиту. Више угађајте себи.
Пожељни сте као никада до сада, а други вам завиде на енергији. Особе супротног пола трче за вама, али тајни односи могу направити проблем. Чини се да сте у сјајној форми.
Добре идеје које имате захтијевају ширу подршку од оне коју тренутно уживате. Нови изливи њежности према вољеној особи доносе осјећај сигурности, а шансе за везу су све веће. Могуће су потешкоће са синусима.
Успјех вам је надохват руке, највише ће вас обрадовати финансијско побољшање. Осјећате стабилност и повјерење у партнерским везама, а слободни могу доживјети сусрет који буди озбиљно интересовање. Добро вам је здравље.
Потрудите се да правилно дозирате свој стваралачки импулс и држите се провјерених правила. Обрадоваће вас поступак блиских пријатеља, али вољена особа може имати приговоре на ваше понашање. Пазите на циркулацију.
Осјећате јаку концентрацију и интуицију па сте способни да ријешите оно што сте одгађали. Заузети ће осјетити мир и разумијевање, а слободни могу привући особу која им доноси осјећај сигурности. Осјећате потребу за сном и опуштањем.
