Logo

Хороскопски знакови који најбоље располажу новцем

Извор:

Индекс

26.10.2025

21:41

Коментари:

0
Хороскопски знакови који најбоље располажу новцем
Фото: pexels/Tara Winstead

Док неки хороскопски знакови троше новац чим им се нешто свиди, постоје и они који као да имају урођени финанцијски радар.

Они виде прилику прије других, препознају опасност прије него што она настане и ријетко остану без уштеђевине. У наставку говоримо о три знака који готово увијек имају план за сваки новчић у новчанику, преноси Индекс.

Јарчеви

Јарчеви размишљају дугорочно и не дају се завести краткотрајним ужицима. Док други маштају о луксузу, они већ марљиво улажу у некретнину или пословни pothvat. Сигурност им је приоритет па готово увијек имају резервни фонд за непредвиђене трошкове. Ако Јарац нечему даје новац, то има смисла и доноси вриједност.

Д‌јевице

Д‌јевице воле ред у свему, па тако и у финансијама. Оне знају гд‌је је завршила свака ставка потрошње и ријетко направе импулзивну погрешку. Ако се догоди расипање, то је резултат јасне одлуке, никако тренутне слабости. Воле паметно трошити, тражити попусте и планирати. Њихови буџети изгледају као мали финансијски приручници који се стално усавршавају.

Бикови

Бикови знају уживати у животу, а управо зато су толико пажљиви с новцем. Не желе га расипати на нешто што неће трајати или им доносити задовољство. Најрадије улажу у квалитету, било да се ради о храни, дому или плану штедње. Они граде финансијску стабилност полако и сигурно, попут куће од најчвршћег материјала. Када једном поставе темеље, њихова имовина само расте.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хит оглас за ауто: "Зато дајем ову несрећу за тако мало пара"

Занимљивости

Хит оглас за ауто: "Зато дајем ову несрећу за тако мало пара"

6 ч

0
Света Петка

Занимљивости

Према народном вјеровању овако треба провести ноћ уочи Свете Петке

7 ч

0
Српско "сиротињско јело" међу кулинарским драгуљима свијета

Занимљивости

Српско "сиротињско јело" међу кулинарским драгуљима свијета

8 ч

0
Два знака од сутра улазе у најбогатији период године

Занимљивости

Два знака од сутра улазе у најбогатији период године

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

00

Аеродром у Литванији поново затворен

21

58

Ова јефтина намирница помаже у борби против старења

21

51

Ово је отац који је убијен док је покушавао да заштити сина

21

46

Путин послао важан захтјев својим генералима

21

41

Хороскопски знакови који најбоље располажу новцем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner