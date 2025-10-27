Плафон хотелске собе пао на руску бициклисткињу уочи Свјетског првенства

Извор:
Sputnjik
27.10.2025
07:24
Дио плафона хотела пао је на главу руске бициклисткиње Валерије Валгонен, која је стигла на Свјетско првенство у бициклизму на стази УЦИ у Сантијагу, јавила је Алина Лисенко.
Инцидент се догодио само неколико дана прије почетка Свјетског првенства у бициклизму, које се одржавало у Чилеу од 22. до 26. октобра.
„Дакле, наше јутро је почело тако што се плафон срушио на Валерију. Мало је смијешно, али није. Добро је, глава јој је још увијек на мјесту. Али бар су нас премјестили у заиста велику собу, трокреветну. Има ли неких предности у томе? Наравно да не, јер сам забринута за Валеријину главу. Али она каже: 'Не брини уопште, бар смо сада у тако луксузној соби!'“, рекла је Лисенко на свом Телеграм каналу.
Валгонен је одговорила нашаливши се да може да се такмичи без главе.
Пет Рускиња је наступило на Светском првенству као неутралне и само у појединачним тркама: Лисенко, Јекатерина Евланова, Јана Бурлакова, Никита Кирилцев (све спринтери) и Валгонен, који се такмичи у темпо тркама, пише Спутњик.
