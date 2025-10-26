Међународни џудо турнир окупио 371 младог такмичара

Извор:
У Угљевику се данас одржава Међународни џудо турнир који је окупио 371 младог такмичара узраста од пет до 15 година из Аустрије, Србије и Републике Српске.
На турниру, који се традиционално организује у част крсне славе општине Угљевик - Свете Петке Параскеве, учествује 31 екипа.
Турнир организује Џудо клуб "Рудар" Угљевик, а свечано га је отворио замјеник начелника општине Угљевик Дражен Југовић.
"Овај међународни спортски догађај који окупља велики број дјеце, тренера и спортских пријатеља из три земље препознатљив је симбол здравог духа, пријатељства и спортског фер-плеја", рекао је Југовић.
Он је најавио да ће руководство општине Угљевик и даље подржавати спортске клубове и манифестације које промовишу здраве вриједности, посебно развој младих.
"Поносни смо што наш град и ове године шаље поруку да су спорт и младост најбољи промотери Угљевика", поручио је Југовић.
Предсједник Џудо клуба "Рудар" Зоран Шарчевић захвалио је свим учесницима и општини Угљевик за покровитељство.
"Турнир је израстао у један од најбољих спортских догађаја у нашој општини. А џудисти нашег клуба, на шта смо посебно поносни постижу изузетне резултате широм земље и иностранства", рекао је Шарчевић.
