Аустралијска пливачица оборила свјетски рекорд

Танјуг

26.10.2025

12:51

Аустралијска пливачица Лани Палистер поставила је нови свјетски рекорд у дисциплини 800 метара слободним стилом на Свјетском купу у малим базенима, који је одржан у Торонту.

Палистер је ову дионицу испливала за седам минута и 54 секунде. Она је оборила претходни свјетски рекорд за 3,42 секунде, који је 2022. године поставила Кејти Ледецки.

На Свјетском купу у 25-метарским базенима у Торонту у ноћи између суботе и недјеље оборена су још четири свјетска рекорда.

Американка Кејт Даглас поставила је нови свјетски рекорд у дисциплини 100 метара слободним стилом. Даглас је забиљежила вријеме од 49,93 секунде. Американка је поправила сопствени свјетски рекорд од 50,19 секунди, који је поставила прије шест дана на Свјетском купу у Вестмонту.

Пљусак киша

Регион

Обилне падавине изазвале поплаве у Црној Гори

Аустралијанка Кејли Мекион је оборила свјетски рекорд у дисциплини 200 метара леђним стилом. Она је забиљежила вријеме од 1:57.33.

Мекион је оборила сопствени свјетски рекорд (1:57.87), који је поставила прије шест дана у Вестмонту.

Холандски пливач Каспар Корбо постао је нови свјетски рекордер у дисциплини 200 метара прсним стилом. Он је ову дионицу испливао за минут, 59 секунде и 52 стотинке.

Мађар Хуберт Кос поставио је нови свјетски рекорд у дисциплини 100 метара леђним стилом у времену 48,16 секунди.

svjetski rekord

plivanje

