30 клубова и преко хиљаду малишана на Трећој Бориковој промоцији спорта

АТВ

20.10.2025

20:17

0
30 клубова и преко хиљаду малишана на Трећој Бориковој промоцији спорта
Фото: АТВ

Трећа Борикова промоција спорта окупила је око 30 бањалучких клубова, а циљ је дјеци свих узраста приближити значај бављења спортом. На разним полигонима и борилиштима дјеца су имала прилику да на једном мјесту виде како то изгледају тренинзи, али и опробају се у истим.

Управо у ЖРК Борац хвале овај догађај, након којег, и ове године очекују нове чланове у свом клубу.

Кроз игру, такмичење и дружење промовишемо здрав начин живота, поручују организатори, срећни јер је и ове године преко хиљаду дјеце из бањалучких вртића, али и основних и средњих школа прошло кроз дворану Центар.

Борикова промоција спорта већ сада је можемо рећи прерасла у традиционалну, а организатори се труде да сваке године покажу и нешто ново. Тако је данас, у сарадњи са Медицинском школом изведена показна вјежба збрињавања повријеђеног спортисте на терену.

promocija

sport

