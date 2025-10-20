30 клубова и преко хиљаду малишана на Трећој Бориковој промоцији спорта

Извор:
АТВ
20.10.2025
20:17
Трећа Борикова промоција спорта окупила је око 30 бањалучких клубова, а циљ је дјеци свих узраста приближити значај бављења спортом. На разним полигонима и борилиштима дјеца су имала прилику да на једном мјесту виде како то изгледају тренинзи, али и опробају се у истим.
Управо у ЖРК Борац хвале овај догађај, након којег, и ове године очекују нове чланове у свом клубу.
Кроз игру, такмичење и дружење промовишемо здрав начин живота, поручују организатори, срећни јер је и ове године преко хиљаду дјеце из бањалучких вртића, али и основних и средњих школа прошло кроз дворану Центар.
Борикова промоција спорта већ сада је можемо рећи прерасла у традиционалну, а организатори се труде да сваке године покажу и нешто ново. Тако је данас, у сарадњи са Медицинском школом изведена показна вјежба збрињавања повријеђеног спортисте на терену.
