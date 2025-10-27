Logo

Руска ПВО у току ноћи оборила готово 200 украјинских дронова

Извор:

РТ Балкан

27.10.2025

07:38

Коментари:

0
Руска ПВО у току ноћи оборила готово 200 украјинских дронова
Фото: Tanjug / AP

Оружане снаге Русије за протеклу ноћ обориле су скоро двије стотине украјинских дронова, саопштило је Министарство одбране Русије.

"Током протекле ноћи, дежурне снаге противваздухопловне одбране пресреле су и уништиле 193 украјинске беспилотне летјелице авионског типа", наводи се у извјештају.

Према званичним подацима, уништено је 47 дронова у Брјанској области, 42 у Калушкој, 40 у Московском региону (од тога су 34 дрона летела ка престоници), 32 у Тулској области, десет у Курској, седам у Орловској, по четири у Ростовској и Вороњешкој, по два у Оренбуршкој и Тамбовској, и по један у Белгородској, Липецкој и Самарској области.

Као одговор на украјинске нападе, руске снаге изводе ударе високопрецизним оружјем из ваздуха, са мора и копна, као и беспилотним летјелицама – искључиво по војним објектима и фабрикама украјинске војне индустрије.

Губернатор Брјанске области Александар Богомаз написао је на Телеграму да је украјински дрон напао минибус са цивилима у Погарском рејону, при чему је возач погинуо.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Ријешићу кризу између Авганистана и Пакистана врло брзо

"Још један варварски напад украјинских снага изведен је дроновима-камиказама на возило са цивилима у мјесту Погар. Као посљедица терористичких акција, возач је, нажалост, погинуо на лицу мјеста", написао је Богомаз.

Још пет особа је повријеђено, а рањени су хитно превезени у болницу и указана им је медицинска помоћ.

Према званичним руским изворима, Украјина готово свакодневно покушава да нападне пограничне и централне регионе Русије, углавном помоћу дронова. У Белгородској, Курској и Брјанској области на снази је жути ниво терористичке опасности.

(РТ Балкан)

Подијели:

Тагови:

Русија

Specijalna vojna operacija

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп: Ријешићу кризу између Авганистана и Пакистана врло брзо

Свијет

Трамп: Ријешићу кризу између Авганистана и Пакистана врло брзо

50 мин

0
Двојица осумњичених за пљачку Лувра су поријеклом из Париског региона

Свијет

Двојица осумњичених за пљачку Лувра су поријеклом из Париског региона

54 мин

0
Плафон хотелске собе пао на руску бициклисткињу уочи Свјетског првенства

Остали спортови

Плафон хотелске собе пао на руску бициклисткињу уочи Свјетског првенства

1 ч

0

Више из рубрике

Трамп: Ријешићу кризу између Авганистана и Пакистана врло брзо

Свијет

Трамп: Ријешићу кризу између Авганистана и Пакистана врло брзо

50 мин

0
Двојица осумњичених за пљачку Лувра су поријеклом из Париског региона

Свијет

Двојица осумњичених за пљачку Лувра су поријеклом из Париског региона

54 мин

0
Стотине људи евакуисано због одрона камења

Свијет

Стотине људи евакуисано због одрона камења

1 ч

0
Полицајац умјесто на мјесто убиства, отишао до банкомата, па у пицерију

Свијет

Полицајац умјесто на мјесто убиства, отишао до банкомата, па у пицерију

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Шулић: Република Српска регионални центар за конференције попут Самита трговине

08

24

Баклава без кора с орасима и јогуртом, сочнија од оригиналне, а зачас готова

08

23

Природни спреј против смрдибуба отјераће ове инсекте заувијек

08

19

Увели нова правила на пумпама - тиче се цигарета

08

19

Отац Предраг испричао како му се у сну јавила Света Петка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner