Руска ПВО у току ноћи оборила готово 200 украјинских дронова

Оружане снаге Русије за протеклу ноћ обориле су скоро двије стотине украјинских дронова, саопштило је Министарство одбране Русије.
"Током протекле ноћи, дежурне снаге противваздухопловне одбране пресреле су и уништиле 193 украјинске беспилотне летјелице авионског типа", наводи се у извјештају.
Према званичним подацима, уништено је 47 дронова у Брјанској области, 42 у Калушкој, 40 у Московском региону (од тога су 34 дрона летела ка престоници), 32 у Тулској области, десет у Курској, седам у Орловској, по четири у Ростовској и Вороњешкој, по два у Оренбуршкој и Тамбовској, и по један у Белгородској, Липецкој и Самарској области.
Као одговор на украјинске нападе, руске снаге изводе ударе високопрецизним оружјем из ваздуха, са мора и копна, као и беспилотним летјелицама – искључиво по војним објектима и фабрикама украјинске војне индустрије.
Губернатор Брјанске области Александар Богомаз написао је на Телеграму да је украјински дрон напао минибус са цивилима у Погарском рејону, при чему је возач погинуо.
"Још један варварски напад украјинских снага изведен је дроновима-камиказама на возило са цивилима у мјесту Погар. Као посљедица терористичких акција, возач је, нажалост, погинуо на лицу мјеста", написао је Богомаз.
Још пет особа је повријеђено, а рањени су хитно превезени у болницу и указана им је медицинска помоћ.
Према званичним руским изворима, Украјина готово свакодневно покушава да нападне пограничне и централне регионе Русије, углавном помоћу дронова. У Белгородској, Курској и Брјанској области на снази је жути ниво терористичке опасности.
