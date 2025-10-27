У пола сата се срушили амерички авион и хеликоптер

Извор:
27.10.2025
Америчка морнарица саопштила је да су се у размаку од пола сата у недјељу срушили војни хеликоптер и борбени авион током одвојених рутинских операција изнад Јужног кинеског мора.
Сви чланови посада су спашени.
Како је наведено, хеликоптер МХ-60Р Сихок срушио се око 14:45 по локалном времену док је изводио редовне операције са носача авиона УСС Нимиц. Тројицу чланова посаде успјешно су извукли спасилачки тимови.
Око пола сата касније, и борбени авион Ф/А-18Ф Супер Хорнет пао је током рутинског лета са истог носача авиона.
Оба пилота успјела су се катапултирати и пронађени су живи и здрави, потврдила је америчка Пацифичка флота.
Морнарица је покренула истрагу о узроцима оба инцидента који су се догодили изнад стратешки важних вода које се сматрају потенцијалним жариштем глобалних сукоба.
Ф/А-18 је најмање четврти авион тог типа који је америчка морнарица изгубила ове године. Раније су два авиона пала у Црвено море, а један се срушио током тренинг лета код Вирџиније.
Јужнокинеско море, које окружују Кина и више земаља југоисточне Азије, подручје је сталних тензија због бројних територијалних спорова. Иако више држава полаже право на поједине дијелове мора, Кина тврди да готово цијело подручје припада њој, упркос пресуди међународног суда која оспорава те тврдње.
Инцидент се догодио у тренутку када се амерички предсједник Доналд Трамп налази на дипломатској турнеји по Азији, током које би се требао састати с кинеским лидером Си Ђинпингом. Очекује се да ће трговински односи бити главна тема разговора, након што су обје земље недавно увеле међусобне економске мјере.
УСС Нимиц, најстарији активни амерички носач авиона и један од највећих ратних бродова на свијету, требао би бити повучен из употребе наредне године.
