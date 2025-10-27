Logo

У пола сата се срушили амерички авион и хеликоптер

Извор:

Агенције

27.10.2025

08:57

Коментари:

0
У пола сата се срушили амерички авион и хеликоптер

Америчка морнарица саопштила је да су се у размаку од пола сата у недјељу срушили војни хеликоптер и борбени авион током одвојених рутинских операција изнад Јужног кинеског мора.

Сви чланови посада су спашени.

Како је наведено, хеликоптер МХ-60Р Сихок срушио се око 14:45 по локалном времену док је изводио редовне операције са носача авиона УСС Нимиц. Тројицу чланова посаде успјешно су извукли спасилачки тимови.

Полиција Србија

Србија

Алармантни подаци: За само једну седмицу 720 саобраћајних несрећа и 7 погинулих

Око пола сата касније, и борбени авион Ф/А-18Ф Супер Хорнет пао је током рутинског лета са истог носача авиона.

Оба пилота успјела су се катапултирати и пронађени су живи и здрави, потврдила је америчка Пацифичка флота.

Морнарица је покренула истрагу о узроцима оба инцидента који су се догодили изнад стратешки важних вода које се сматрају потенцијалним жариштем глобалних сукоба.

Ф/А-18 је најмање четврти авион тог типа који је америчка морнарица изгубила ове године. Раније су два авиона пала у Црвено море, а један се срушио током тренинг лета код Вирџиније.

Јужнокинеско море, које окружују Кина и више земаља југоисточне Азије, подручје је сталних тензија због бројних територијалних спорова. Иако више држава полаже право на поједине дијелове мора, Кина тврди да готово цијело подручје припада њој, упркос пресуди међународног суда која оспорава те тврдње.

struja - radovi - elektro

Бања Лука

Ове бањалучке улице остају без струје

Инцидент се догодио у тренутку када се амерички предсједник Доналд Трамп налази на дипломатској турнеји по Азији, током које би се требао састати с кинеским лидером Си Ђинпингом. Очекује се да ће трговински односи бити главна тема разговора, након што су обје земље недавно увеле међусобне економске мјере.

УСС Нимиц, најстарији активни амерички носач авиона и један од највећих ратних бродова на свијету, требао би бити повучен из употребе наредне године.

Подијели:

Тагови:

Америка

авион

helikopter

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Покрет Сигурна Српска за нас не представља ништа, ми ћемо остати први

Република Српска

Додик: Покрет Сигурна Српска за нас не представља ништа, ми ћемо остати први

2 ч

4
Присјео му купус на граници БиХ и Хрватске

Регион

Присјео му купус на граници БиХ и Хрватске

2 ч

0
Радијатор гријање

Бања Лука

Без гријања више бањалучких насеља

3 ч

0
Doktor, mikroskop

Наука и технологија

Ево шта је показало ново клиничко испитивање на људима

3 ч

0

Више из рубрике

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Свијет

Увели нова правила на пумпама - тиче се цигарета

3 ч

0
Лавров: Стране су се договориле да направе паузу како би размотрили приједлоге

Свијет

Лавров: Стране су се договориле да направе паузу како би размотрили приједлоге

3 ч

0
Руска ПВО у току ноћи оборила готово 200 украјинских дронова

Свијет

Руска ПВО у току ноћи оборила готово 200 украјинских дронова

4 ч

0
Трамп: Ријешићу кризу између Авганистана и Пакистана врло брзо

Свијет

Трамп: Ријешићу кризу између Авганистана и Пакистана врло брзо

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

47

Дара из Јасеновца прославила 18. рођендан - ФОТО

11

40

Социјални партнери договорили - најнижа нето плата у Српској 1.000 КМ

11

37

Ковић: Дехристијанизација Европе почела у БиХ и на Косову и Метохији

11

37

Нуди се одлична прилика за зараду, јављају се и пензионери

11

34

Бањалучанин возио пијан са 4,09 промила алкохола

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner