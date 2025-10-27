Додик: Покрет Сигурна Српска за нас не представља ништа, ми ћемо остати први

Извор:
РТРС
27.10.2025
08:53
Коментари:4
Предсједник Републике Српске Милорад Додик рекао је да се Република Српска стално гради због чега је поносан.
Склони смо да се стално говори да се ништа не ради, рекао је Додик за РТРС.
Он је нагласио да је у Херцеговини изграђен тунел дуг скоро 13 километара, који је грађен да би Кинези могли да изграде ХЕ Дабар која ће појачати економску стабилност Републике Српске.
Додик је честитао свима који су учествовали у томе пројекту.
Нагласио је како ће се у овом случају користити иста вода за двије електране, што нема нигдје на Балкану.
Додик је нагласио како је у посљедњих 70 година једина термоелектрана изграђена у Републици Српској, и Станарима, док је овај пут у Херцеговини изграђен највећи тунел на Балкану.
Он је додао како се ради и реконструкција од Клашница до Бањалуке како би био модернизован улаз у град.
Нагласио је и да ће се даље градити пут према Мркоњић Граду, те напоменуо да се у Бањалуци капитални пројекти граде средствима Владе.
Истакао је и да се граде путеви у Херцеговини.
За нас оснивање покрета Сигурна Српска не представља ништа, рекао је у Додик.
Навео је да ће то довести до осипања Партије демократског прогреса, док СДС, како каже Додик, сада има нову структуру са којом се бори.
"Ја немам проблем ко ће бити други или трећи. Ми ћемо остати први", рекао је Додик.
Додик истиче да је за Републику Српску важно да има приступ центрима који одлучују, а то су Америка и Русија.
Додик је истакао да Америка данас има другачију политику, те подсјетио како је Српска радила са људима из штаба данашњег америчког предсједника Доналда Трампа да он поново дође на власт.
"Нисмо крили да смо против Џозефа Бајдена, али нисмо крили ни да очекујемо да ће побиједити Трамп", рекао је Додик за РТРС.
Он је навео да је данас кључно питање да људи формирају ставове путем мрежа, а неће да разговарају, јер да хоће да разговарају имали би далеко више информација и знали би да данашња Америка није иста она Баједнова.
Додик је рекао да се радило на нормализацији односа јер жели да да простора за развој ситуације, а не да то чини због једног рачуна како то мисле појединци.
Истакао је да је БиХ увијек у кризи, а сада се ради о томе да ли је смислено да она функционише.
"Мислим да је неопходан дијалог у БиХ, ако нема дијалога она ће се распасти, ако има постоји шанса да се нешто направи", рекао је Додик и додао како се о њему износе лажи.
Указао је да је Српска сачувала мир и стабилност, иако су сваки дан у Сарајеву говорили да ће бити рата.
"Муслимани желе цијелу БиХ за себе, што не могу никада да добију, сви њихови циљеви су иреални, они не знају да живе сами морају да имају туторе, не знају да направе државу, док су Срби државотворан народ", нагласио је Додик.
Истакао је у тамо знају само да направе неред и неће ићи у Федерацију нити у Сарајево.
