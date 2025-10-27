Трик за чишћење судопере: Потребна вам је само једна ствар коју имате у кухињи

Извор:
Крстарица
27.10.2025
12:07
Коментари:0
Ако желите да ваша судопера сија као нова, а да при том не трошите ни вријеме ни новац, све што вам треба јесте – папир за печење!
Да, добро сте прочитали. Овај једноставан кухињски реквизит крије трик који је постао виралан међу домаћицама, а сада га препоручују и стручњаци за одржавање домаћинства, посебно за чишћење судопере.
Свијет
Песков: Москва отворена за јачање веза са Вашингтоном
Папир за печење има силиконски или воштани премаз који дјелује као природни полир. Када се њиме пређе преко површине судопере, он:
– Уклања ситне мрље од каменца и сапунице
– Оставља танак заштитни слој који одбија воду и прљавштину
– Даје сјај без потребе за додатним средствима
Довољно је да узмете сув комад папира и кружним покретима пређете преко цијеле површине судопере и славине. Резултат је видљив одмах – површина постаје глатка, сјајна и чиста.
Градови и општине
У Билећи потребна реконструкција водоводне мреже
Ако желите и освјежавајући мирис, додајте пар капи лимуновог сока на папир пре него што почнете са полирањем судопере. Лимун дјелује антибактеријски, разграђује масноће и оставља пријатан цитрусни траг.
Да би ваша судопера остала чиста и функционална, избјегавајте сљедеће:
– Уље и маст – лијепе се за цијеви и изазивају зачепљења
– Влажне марамице – не разграђују се и могу блокирати одвод
– Млијеко – ферментише и ствара непријатан мирис у цијевима
Ауто-мото
Познате цијене: Народна скупштина Српске продаје аута
Зачепљен одвод? Сипајте кључалу воду са мало детерџента за судове – разграђује масноће.
Непријатан мирис? Кашика брашна у одвод упија влагу и елиминише смрад.
Тврдокорне мрље? Направите пасту од соде бикарбоне и лимуна – природно и ефикасно.
Савјети
4 ч0
Савјети
6 ч0
Савјети
6 ч0
Савјети
16 ч0
Најновије
Најчитаније
14
28
14
21
14
19
14
15
14
14
Тренутно на програму