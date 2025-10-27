Logo

Путин потписао закон о раскиду споразума о уништавању вишка плутонијума

Путин потписао закон о раскиду споразума о уништавању вишка плутонијума
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Предсједник Русије Владимир Путин потписао је закон о раскиду међувладиног споразума са САД о уништавању вишка плутонијума за оружје.

Осим споразума, Русија је одбацила и повезане протоколе, пренио је ТАСС.

Саша Поповић

Сцена

Снима се филм о Саши Поповићу

Споразум је потписан 2000. године, а ратификован је 11 година касније. Према споразуму, планирано је да и Русија и САД одложе по 34 тоне плутонијума који се сматра прекомјерним за војну употребу.

