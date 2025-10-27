Logo

Сијарто: Будимпешта спремна да обезбиједи платформу за преговоре Русије и Америке

Извор:

СРНА

27.10.2025

12:48

Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Мађарска је спремна да било када обезбиједи платформу за преговоре Русије и САД, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

- Мађарска је спремна да у било које доба буде мјесто мировних преговора САД и Русије - рекао је Сијарто новинарима.

Он је напоменуо да су САД јасно ставиле до знања да не одустају од самита са Русијом, те да остаје само питање времена за припреме.

Сијарто је додао да су припреме за такав самит у току у Мађарској, те да је кључно да се осигура да мир буде достижан као резултат преговора.

Таг:

Петер Сијарто

