Људи западноевропских земаља су жртве велике преваре, далеко дубље од оне из година Другог свјетског рата, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марије Захарове.
"Оно што се сада дешава људима западноевропских земаља је колосална превара, обмана која превазилази чак и издају која је гурнула грађане Западне, Централне и Источне Европе у рат прије готово 90 година", рекла је Захарова на конференцији за новинаре.
Представљајући књигу Елисеа Бертоласија "Сукоб у Украјини очима италијанског новинара", Захарова је истакла да се његов рад фокусира на жртве неонацизма у Украјини.
"Његов рад је посвећен херојима који су то заиста постали борећи се против неонацизма", нагласила је Захарова.
Она је изразила увјерење да је књига, такође, посвећена и свим грађанима Западне Европе који су преварени и издани прије готово 85 година.
