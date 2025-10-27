Меган Маркл подијелила емотиван снимак са дјецом, разњежила чак и оне који је не воле

Извор:
Б92
27.10.2025
17:08
Коментари:0
Славне звијезде се припремају за Ноћ вјештица, а мале породичне ритуале са дјецом за тај дан је показала и Меган Маркл.
Принц Хари и Меган Маркл снимали су како проводе дан са дјецом у природи и уживају у припремама за предстојећу Ноћ вјештица. Некада краљевски пар је вријеме са Арчијем и Лилибет провео на фарми бундева.
На снимку који је објавила Меган, види се како се она и Хари држе за руке, док Арчи тражи најбољу бундеву, а онда у другом дијелу Меган у колицима пуним бундева вози малу Лилибет. Након тога су се сви заједно бавили резбарењем.
"Срећна недјеља", написала је Меган у опису видеа.
Хари и Меган заједно са дјецом живе далеко од Велике Британије и свих правила које налаже краљевска породица. Њихов дом је у Монтеситу и одгајају дјецу на сасвим другачији начин.
Меган Маркл често дијели породичне тренутке на мрежама и открива какве ритуале она и Хари имају са дјецом.
Иако су често на мети коментара, а чак се и спекулисало како су пред разводом, овим снимком су дефинитивно демантовали све гласине о наводним проблемима у браку.
(б92)
