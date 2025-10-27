Logo

Ово је Никола из БиХ осумњичен да је изазвао несрећу у којој је страдала породица

Блиц

27.10.2025

16:35

Ово је Никола из БиХ осумњичен да је изазвао несрећу у којој је страдала породица
Фото: Facebook

Држављанин Босне и Херцеговине Никола Ђокић, стар 24 године, осумњичен је да је изазвао тешку саобраћајну несрећу на Новом Београду у којој су погинули полицајац Бојан Живковић (43), његова супруга Дијана Каиш (38) и деветогодишњи син Михајло.

Према информацијама портала Република, у крви осумњиченог пронађено је око 1,17 промила алкохола, као и трагови канабиса.

У возилу којим је управљао Ђокић тешко је повријеђен сувозач Јован П. из Босне и Херцеговине, који је имао око један промил алкохола у крви. Љекари су му констатовали повреде опасне по живот, укључујући и унутрашње крварење.

Погинула породица-Београд-26102025

Хроника

Огласио се отац младића из БиХ који је усмртио породицу у Београду

Ђокићу се на терет ставља тешко д‌јело против безбједности јавног саобраћаја, за које је новим измјенама Кривичног законика прописана казна до 15 година затвора.

Након несреће му је одређено задржавање од 48 сати, а затим ће уз кривичну пријаву бити спроведен на саслушање у Више тужилаштво у Београду.

Саобраћајна несрећа у Београду

Хроника

Никола се обратио породици жртава након стравичне несреће: Волио бих да сам ја мртав

- Наш Бојан није био само добар човјек, био је стуб своје породице и пријатељства. Породичан човјек, весељак, домаћин – таквих је данас мало. Људи су га вољели јер је имао душу - изјавио је за Србија Данас један од његових пријатеља.

Додао је да је Бојан био човјек који је окупљао људе и увијек уносио мир и хумор у свако друштво: "Никада нисам чуо да је ико за њега рекао ружну ријеч. Био је скроман, а велик у сваком смислу."

Током дана пријатељи, познаници и родбина опраштали су се од погинуле породице, остављајући поруке на друштвеним мрежама.

Саобраћајна несрећа у Београду

Хроника

Возач из БиХ који је усмртио трочлану породицу био и под дејством наркотика

- Човјек без мрље у каријери, борац, домаћин. Почивај у миру. Завио је у црно једну домаћинску и поштовану породицу. Радио као саобраћајни полицајац, а страдао јер неко није поштовао прописе - написао је један од Бојанових пријатеља на Фејсбуку, преноси Блиц.

Саобраћајна несрећа

Београд

pogibija

porodica

uhapšen Brčak

