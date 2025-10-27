Logo

Дивљао и јурио 163 km/h на путу гдје је ограничење 60

Извор:

АТВ

27.10.2025

15:47

Коментари:

0
Дивљао и јурио 163 km/h на путу гдје је ограничење 60
Фото: АТВ

Градишка полиција је у периоду од 23. до 26. октобра забиљежила 43 прекршаја прекорачења брзине при чему је један возач прекорачио ограничење за 103 km/h.

"На дионици пута гдје је саобраћајним знаком ограничена брзина кретања возила до 60 km/h, евидентиран је један прекршај прекорачења дозвољене брзине за 103 km/h, односно евидентирана је брзина кретања возила од 163 km/h", наведено је из ПУ Градишка.

Из полицијске управе Градишка апелују на возаче да приликом учествовања у саобраћају поштују саобраћајна правила и прописе, нарочито оне који се односе на ограничења брзине кретања возила.

Подијели:

Тагови:

vozači

Градишка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Осјећате се уморно након помјерања сата? Ови суплементи вам могу помоћи

Савјети

Осјећате се уморно након помјерања сата? Ови суплементи вам могу помоћи

1 ч

0
Никшић о објављеним компромитујућим порукама: Очигледно потичу из тужилачких списа

БиХ

Никшић о објављеним компромитујућим порукама: Очигледно потичу из тужилачких списа

1 ч

0
Беба дијете

Свијет

Дјевојчица (4) бацила бебу са 4. спрата

1 ч

0
Крај за Игора Тудора на клупи Јувентуса

Фудбал

Крај за Игора Тудора на клупи Јувентуса

1 ч

0

Више из рубрике

Саобраћајка на аутопуту Добој-Бањалука

Хроника

Саобраћајка на аутопуту Добој-Бањалука

2 ч

0
Стравична несрећа у БиХ: Двије особе погинуле

Хроника

Стравична несрећа у БиХ: Двије особе погинуле

2 ч

0
Акција Фирма -заплијењена вриједна имовина

Хроника

Ухапшени у акцији ”Фирма” излазе на слободу, не смију напуштати Бијељину

2 ч

0
Погинула породица

Хроника

Огласио се отац младића из БиХ који је усмртио породицу у Београду

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

15

Путин раскида кључни нуклеарни споразум са САД

17

13

Хрватска забрањује коришћење мобилних телефона и на школском одмору

17

08

Меган Маркл подијелила емотиван снимак са дјецом, разњежила чак и оне који је не воле

17

01

Невјероватан стампедо више хиљада делфина: Овако нешто се стварно ријетко виђа!

16

54

Захарова: Санкције - механизам системског притиска на Москву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner