Дивљао и јурио 163 km/h на путу гдје је ограничење 60

Извор:
АТВ
27.10.2025
15:47
Коментари:0
Градишка полиција је у периоду од 23. до 26. октобра забиљежила 43 прекршаја прекорачења брзине при чему је један возач прекорачио ограничење за 103 km/h.
"На дионици пута гдје је саобраћајним знаком ограничена брзина кретања возила до 60 km/h, евидентиран је један прекршај прекорачења дозвољене брзине за 103 km/h, односно евидентирана је брзина кретања возила од 163 km/h", наведено је из ПУ Градишка.
Из полицијске управе Градишка апелују на возаче да приликом учествовања у саобраћају поштују саобраћајна правила и прописе, нарочито оне који се односе на ограничења брзине кретања возила.
Најновије
Најчитаније
17
15
17
13
17
08
17
01
16
54
Тренутно на програму