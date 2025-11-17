Сабаленка након пораза пливала са ајкулама: Можда попијем текилу и анализирам сезону

Извор:
Бјелоруска тенисерка Арина Сабаленка, прва на WТА листи, одлучила је да се опорави од завршетка сезоне на јединствен начин – пливањем међу ајкулама на Малдивима.
Сабаленка је отпутовала у Индијски океан након што је у финалу "WТА Финалс" у Ријаду поражена од Елене Рибакине у два сета, што јој је ускратило рекордну награду од преко четири милиона евра и окончало напорну сезону.
На егзотичном одмору, Сабаленка је на Инстаграму подијелила тренутке авантуре – пливање са неколико гребенских ајкула. У жутом танга бикинију, који су многи коментарисали на друштвеним мрежама, Сабаленка се кретала полако кроз плитку, кристално чисту воду - док су ајкуле пролазиле поред ње.
Одмор је проводила заједно са својим дечком Јоргосом Франгулисом, а пред пут на Малдиве, након пораза од Рибакине, је јасно рекла:
- Сада је вријеме да седнем на Малдивима, можда попијем текилу и анализирам сезону, своје понашање и емоције.
Сабаленка је ове године стигла до финала у Мелбурну, Паризу и Њујорку, освојивши у септембру свој други узастопни УС Опен. Она сматра да је контрола емоција била један од њених највећих напредака, посебно током успјешне одбране титуле на УС Опену.
